Mos abrirá a súa Festa da Rosa cun concerto das Tanxugueiras

A programación prolongarase do 3 ao 6 de xuño, todo un mes de grandes iniciativas culturais e deportivas

O fenómeno pre eurovisivo no Benidorm Fest, as galegas Tanxugueiras, chegan a Mos para abrir co seu folk contemporáneo a Festa da Rosa 2022. Elas e a letra gañadora para o Himno Municipal serán as protagonistas para esta nova edición da Rosa de Mos.

O concerto gratuíto das Tanxugueiras, financiado polo Xacobeo 2021-2022, celebrarase nos exteriores do Pazo de Mos o venres 3 de xuño ás 22.00 horas.

O luns 13 de xuño, festivo local, a Praza do Concello acollerá os actos centrais do Día da Rosa, nos que os protagonistas este ano serán a letra do Himno de Mos, autoría de Xulio Lorenzo, e o seu escritor ou escritora, grañador/a do concurso para escollela. Deste xeito o autor da letra do Himno mosense fará as veces de pregoeiro/a, poñendo a guinda do Pregón a interpretación do Himno xa cantado, coa súa nova letra.

Haberá máis música tamén na Festa da Rosa 2022, cun concerto de Pelepau o sábado 4 de xuño en Pereiras, o Festival Abrente Folk o domingo 5 de xuño no Centro Dotacional de Torroso, Uxía Lambona o domingo 12 de xuño no Centro Cultural de Guizán e o Concerto para a Mocidade de Beni JR, tamén gratuíto grazas ao apoio da Xunta de Galicia, no Pazo de Mos o mércores 22 de xuño.

A gastronomía será outra parte importante da Festa da Rosa coa tradicional Festa da Empanada, o 13 de xuño na Praza do Concello organizada pola Asociación de Mulleres Rurais Val da Louriña, e unha Feira de Hostalería que terá lugar nos exteriores do Multiusos das Pozas o sábado 11 de xuño.

Tampouco podía faltar na Festa da Rosa o Encontro de Palilleiras, que este ano chega á súa XIV Edición organizada pola Asociación de Palilleiras de Mos en Costoias, Tameiga, o sábado 18 de xuño.

O teatro será outra das opcións culturais, cun monólogo de Sergio Pazos no Centro Dotacional de Torroso o venres 24 de xuño, e actuación do Grupo de Teatro Mulleres en Igualdade do Concello de Mos, tamén no Centro Dotacional de Torroso, o domingo 26 de xuño.

Os actos deportivos serán: o domingo 12 de xuño no Multiusos das Pozas, MOS CO DEPORTE, Homenaxe @s nos@s héroes e heroínas, os días 10, 11 e 12 será o V Trofeo Vila da Rosa (Club Rosaleira), o día 11 o Memorial Juan Estévez Nené (U.D. Mos) e o día 19 o I torneo de Fútbol a Pie (Club Louro Tameiga).