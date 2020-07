I Foro da Cultura do Río Miño Transfronteirizo en formato dixital

Culturminho, I Foro da Cultura do Río Minho Transfronteirizo, pretende ser un lugar de encontro e debate entre axentes profesionais e o público interesado na produción cultural neste territorio.

O río Minho transfronteirizo é hoxe un espazo singular de creatividade e de xeración de iniciativas culturais innovadoras, compartidas entre ambas as marxes, como parte do desenvolvemento local transfronteirizo, querendo poñer en valor este potencial como un elemento de desenvolvemento socio-económico deste espazo común.

O Foro en Formato dixital

A situación actual de medidas de seguranza e distanciamento social de prevención frente á pandemia do COVID-19 danos a oportunidade innovar a execución desta iniciativa tal e como estaba concibida orixinariamente experimentando novas formas de relación e debate para a xestión da cultura a nivel municipal e a nivel profesional no noso territorio.

Durante catro días, as persoas convidadas intervirán desde o seu domicilio ou lugar de traballo. As entrevistas e os debates serán emitidas ao vivo por YouTube e ficarán online para poder ser visualizadas baixo demanda posteriormente.

PROGRAMA PROVISIONAL

Datas: 6 a 9 de outubro de 2020.

Medio: Canle AECT Rio Minho de YouTube. Retransmisión ao vivo e dispoñibilidade posterior nesta canle e desde a web mediante link.

Horario: Horario local en Galicia. 17h a 18.30h Horario local en Portugal 16h a 17.30h. (Por confirmar)

DÍA 6 DE OUTUBRO

Acto de apertura

Artes e música na área transfronteiriza do Río Miño.

Propoñemos unha seleccion forzosamente breve das actividades culturais profesionais realizadas nos concellos que integran a área transfronteiriza do Río Miño. Cada unha das experiencias disporá de 5 minutos para a súa exposición e logo abrirase un debate.

Lego Fan Weekend. Paredes de Coura

Fundaçao Bienal de Arte de Cerveira

Festival de Cans

Entre Margens. Caminha – A Guarda

DÍA 7 DE OUTUBRO

Cooperación e cultura. Experiencias.

Escolma de casos de xestión cultural profesional onde xa se dá na práctica unha cooperación cultural transfronteiriza. Convidaremos os diferentes xestores e xestoras de cada beira do Miño para que falen dos procesos de cooperación transfronteiriza ata o momento, e como ven os posibles cambios que deparará a situación vixente.

Festival IKFEM da Eurocidade Tui-Valença

Ponte nas Ondas – Asociación Cultural e Pedagóxica transfronteiriza

Folk Monção

Simposio de Escultura. Cerveira-Tomiño

DÍA 8 DE OUTUBRO

Palabra e escena na área transfronteiriza do Río Miño.

As propostas foron seleccionadas entre as actividades culturais profesionais realizadas nos 26 concellos que integran a área transfronteiriza do Río Miño. Cada unha das experiencias disporá de 5 minutos para a súa exposición e logo abrirase un debate.

As Comedias do Minho

Museo do Cinema Melgaço, JeanLoupPassek

Festival de Poesía do Condado. Salvaterra de Miño

Play-Doc

DÍA 9 DE OUTUBRO

Financiación e formación.

Financiación

Panel para ofrecer alternativas de financiamento mediante a exposición de programas existentes financiados con fondos europeos

Formatos dixitais e RRSS para a cultura local.

Panel para mostrar experiencias culturais e estratexias dixitais para programadores e axentes locais.

As redes sociais na difusión cultural, recursos e exemplos para entidades locais.

Horario: 17h Mesa de financiación e 18h Mesa de formación (16h e 17h Hora local de Portugal).

Inscricións gratuitas:

smartminho.eu/inscricionforocultura

Información telefónica: 722 876 073 / 886 210 280

2.- Obxectivos

A pretensión de Culturminho é reunir dixitalmente a institucións, axentes e operadores/as culturais e reflexionar sobre as potencialidades da cultura común como elemento de valor do territorio transfronteirizo. Sinerxias e necesidades, posibilidades de colaboración, creación dun espazo de intervención común, públicos compartidos… facendo especial fincapé na nova situación social que condicionará o ocio e o consumo cultural e tratando de visualizar alternativas.

Reunir dixitalmente axentes e actores da cultura transfronteiriza

Valorizar as boas prácticas culturais en eventos e proxectos

Facer un censo de operadores culturais profesionais no territorio da AECT Rio Minho, fomentando a interacción entre axentes.

Poñer en marcha formatos dixitais na cultura profesional.

Aumentar o número de público. Propoñemos un evento dixital e con retransmisión en streaming. O evento quedaría gravado e a disposición online.

Dar a coñecer o territorio da AECT Río Miño a unha maior audiencia.

3.- Quen organiza?

Culturminho, 1º Foro da Cultura do Río Miño Transfronteirizo está organizado pola Deputación de Pontevedra e mais o Agrapamento de Cooperación Territorial do Rio Miño (AECT-Rio Minho), no marco do proxecto Estratexia de Cooperación Intelixente do Río Miño Transfronterizo (Smart Minho). Este proxecto obtivo un cofinanciamento do 75% de fondos FEDER do Programa Operativo España – Portugal (POCTEP) 2014-2020 INTERREG V A,

4.- A quen vai dirixido?

O público destinatario desta acción serán as persoas intervintes na xeración de produtos culturais nos 26 municipios que forman parte do AECT do Rio Minho. Serán benvidos e benvidas tamén o resto de axentes profesionais de Galicia e Portugal con intereses nesta zona. Culturminho vai permitir coñercermos en profundidade o territorio e mais os e as axentes culturais profesionais que convidaremos a participar no Foro Cultura Transfronteiriza, a saber:

o Xestores/as culturais públicos

o Xestores/as culturais privados

o Concelleiros/as/Vereadores/as responsables de área cultural

o Persoas responsables de infraestruturas culturais

o Técnicos/as municipais con responsabilidades ou competencias na área cultural

o Promotores/as de eventos

o Produtoras de espectáculos

o Produtoras de contidos

o Editoras

o Centros de ensinanzas artísticas ou técnicas relacionadas

o Asociacións culturais relevantes

o Empresas de subministros

o Grupos de música

o Agrupacións teatrais profesionais

o Artistas plásticos/as

o Influencers na cultura dixital e nas RRSS

o Emprendedores/as dixitais e de comercio online relacionados coa cultura

o Profesionais da cultura en xeral