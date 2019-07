Gondomar silencia as súas festas pensando nas persoas autistas e epilépticas

O equipo de goberno busca así facer das súas festas locais un lugar “no que teñamos cabida todos e todas, e facilitar que as persoas que padecen hipersensibilidad acústica e auditiva poidan ter o seu tempo e participar nelas sen ningún tipo de obstáculo”, sinala o rexedor Paco Ferreira.

A decisión acordouse por iniciativa propia do actual goberno e trasladouse aos responsables da comisión de festas e das atraccións que, desde o primeiro momento, mostraron a súa disposición para poñela en marcha. Desta forma os feirantes apagarán as luces e a música das atraccións entre as cinco e as sete da tarde, durante a celebración das festas.

“Sen dúbida é fantástico saber que non hai que insistir para lograr este tipo de medidas que nos facilitan tanto as cousas e que a vontade política existe”, manifestou a presidenta da Asociación Autismo Vigo, Esperanza Domínguez.

“É unha gran iniciativa e demostra que hai unha sensibilidade clara por parte do actual executivo local de traballar a favor da inserción real das persoas que padecen un Transtorno de Espectro Autista ( TEA)”, asegura Esperanza Domínguez, quen engade #estar dando un paso máis cara a para “visibilizar unha cuestión que debe asumirse e normalizarse entre toda a sociedade”.

Esta iniciativa tamén favorecerá a outros colectivos con doenzas que ven seriamente afectados polo exceso de ruído ou os escintileos de luz continuados como poden ser os enfermos de epilepsia.

Súmase esta iniciativa á tomada xa o pasado ano e que se repite na actual edición: a eliminación de bombas de palenque para non causar molestias a leste mesmo colectivo e outros con situacións similares. Unha decisión adoptada tamén pensando nos animais “que non o pasan nada ben e dando un paso máis na procura de medidas para reducir a contaminación acústica”.

O rexedor lembra que co diñeiro que se investía nas bombas organizarase unha gran festa infantil o vindeiro domingo. O concello de Gondomar instalará no parque da Coelleira inchables para os máis pequenos que tamén poderán gozar dunha incrible festa da escuma.