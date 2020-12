Frutas Nieves alimenta o Nadal en comedores sociais e Banco de Alimentos con miles de quilos de coliflor e uvas

A cea de Nadal do grupo foi substituída por máis de 200 vales para dúas persoas, sen data de caducidade, co fin de apoiar a restaurantes e hoteis, os sectores máis afectados polas restricións da pandemia

En Frutas Nieves son conscientes das necesidades que están a atravesar moitas familias, máis se cabe nestes momentos nos que a pandemia levou ao peche de empresas e a serios axustes na economía de moitos fogares. A realidade converte a solidariedade nun compromiso social ineludible que necesita aumentarse e amoldarse ás novas circunstancias para ser máis efectiva e axudar en máis aspectos. Por iso é polo que o grupo vigués haxa decidido incrementar a achega que realiza aos comedores sociais da provincia en Nadal, unhas datas especialmente sensibles no económico e no anímico, apoiándoos nesta ocasión con toda a coliflor que necesiten para as ceas de Noiteboa, así como as tradicionais uvas para Fin de Ano, ademais doutros produtos como patacas e piñas.

Para Armando Gayar, responsable do grupo empresarial, era fundamental coñecer as necesidades exactas dos comedores sociais en conto a alimentos, pero tamén dos seus usuarios a nivel anímico nestas festas. “Non queremos amoldar as súas necesidades á nosa axuda, senón á inversa. Que podamos achegar moito no material pero tamén, no posible, algo no plano inmaterial. Que cada quilo faga que estas festas sexan un pouco máis solidarias”, sinalou o directivo.

Esta mañá, o xerente da empresa, Eusebio Méndez, reuniuse cos representantes de tres das organizacións coas que colaboran habitualmente: Comedor da Esperanza, Escravas de Cristo e Banco de Alimentos para elaborar o calendario de recepción destes produtos. Colaboración con restaurantes e hoteis.

Dentro desta liña de solidariedade e coñecendo de primeira man que a restauración é dos sectores máis afectados pola crise sanitaria, desde Froitas Nieves quixeron achegar o seu granito de area e organizaron unha Cea de Nadal para os seus traballadores diferente á que afán realizar outros anos. A dirección do grupo comprou máis de 200 vales, válidos cada un deles para dúas persoas, para repartir entre os traballadores, que poderán gozar dunha comida ou unha cea nunha ducia de restaurantes e hoteis da provincia cando as circunstancias sanitarias permítano.