Distinguen á profesora e investigadora Rexina Vega como Cunqueiriana de Honra 2021

“Como os grandes clásicos, Cunqueiro nunca acaba de dicir o que ten que dicir”

A distinción que a acredita como Cunqueiriana de Honra entregaráselle a Rexina Vega en Mondoñedo o próximo 28 de febreiro, data do 40 aniversario do falecemento do autor. Está previsto que en tal xornada a distinguida encabece, acompañada de diversas autoridades locais e provinciais, a tradicional ofrenda floral ante a tumba do autor e que abra o maratón de lectura da súa obra. Tras a recepción da distinción (que inclúe figura conmemorativa e diploma acreditativo), Rexina Vega pronunciará unhas palabras de agradecemento, que irán precedidas da laudatio coa que a presentará, en nome da comisión, Armando Requeixo, coordinador de Actividades e Publicacións da Casa-Museo Álvaro Cunqueiro.

A poucas semanas destas celebracións, Vega fixo tamén fincapé na necesidade de honrar a Cunqueiro e conseguir que este autor estea máis presente na vida das galegas e galegos. “Hai que ler máis a Cunqueiro e non me refiro ao Cunqueiro máis anecdótico, por dicilo de algún xeito, autor de textos como Merlín e familia ou Xente de aquí e acolá, a súa obra vai moito máis aló e, en moitas ocasións, é moi difícil de ler e proxecta un tipo de literatura que pon en cuestión os modos de representación”, salienta a investigadora, ao que engadiu que “estamos continuamente vendo como saen á luz textos, traducións marabillosas, artigos de prensa que non se coñecían… como os grandes clásicos, Cunqueiro nunca acaba de dicir o que ten que dicir”.