O sur da provincia de Pontevedra acollerá o maior parque transfronteirizo de Europa

Situado entre a zona de Fortaleza (Goián-Tomiño) e O Castelinho (Vila Nova de Cerveira), configurarase como unha área de esparexemento de 25,6 hectáreas que contará cunha ponte para peóns e ciclistas que conectará ambos os lados da fronteira.

O delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, mostrou o seu apoio ao proxecto do “Parque dá Amizade” mediante o que creará no sur de Pontevedra o maior parque transfronteirizo de Europa. Losada comprometeuse a efectuar un seguimento da tramitación do proxecto ante os organismos estatais implicados, xa que a situación do parque, nunha zona transfronteiriza e moi sensible desde o punto de vista ecolóxico, esixirá o ditame positivo de varios estamentos.

O delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, mantivo unha reunión por videoconferencia co director da Agrupación Europea de Cooperación Territorial do Río Miño (AECT Río Miño) e presidente da Cámara de Vila Nova de Cerveira, Fernando Brito; o deputado de Cooperación Trasnfronteriza da Deputación de Pontevedra e vice-director da AECT Río Miño, Uxío Benítez, e coa alcaldesa de Tomiño, Sandra González. Durante a mesma, os responsables da iniciativa trasladáronlle os pormenores desta nova área de esparexemento nunha zona de alto valor natural, turístico e social.

O proxecto definitivo foi o gañador dun concurso de ideas internacional convocado pola Deputación de Pontevedra para definir esta actuación, e á que se presentaron 24 propostas. Sobre o proxecto final, o delegado destacou que, coa ponte “unimos países”.

O futuro parque estará conectado coa rede de senllas verdes transfronteirizas existentes nesta zona co que creará un anel verde nun marco idóneo polos seus valores naturais, culturais e pola súa alta densidade de poboación. Ademais, a ponte peonil permitirá que a poboación ao lado español acceda a pé directamente á estación de tren de Vila Nova dá Cerveira, o que facilitará a mobilidade cara ao resto do territorio portugués.

Este parque encádrase nas actividades do proxecto VISIT_RIO_MINHO presentado á primeira convocatoria do Programa Operativo España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 Interreg V-A en unha candidatura conxunta da Deputación de Pontevedra coa CIM Alto Minho, os concellos do norte de Portugal, a Fundación CEER, o Centro Tecnolóxico do Mar.

Controis fronteirizos

Durante a reunión, os asistentes trasladáronlle ao delegado a súa preocupación polo restablecemento dos controis na fronteira terrestre entre España e Portugal. Javier Losada mostrouse comprensivo fronte a esta inquietude. Trasladoulles que esta decisión foi tomada co obxectivo de protexer a saúde dos cidadáns, nunha situación moi delicada a ambos os dous lados da fronteira, e que a súa duración será temporal, circunscrita á evolución da pandemia