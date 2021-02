15.000 persoas asinaron xa a iniciativa popular Xabarín para mellorar a programación infantil e xuvenil en galego

A Mesa pola Normalización Lingüística recorda que para continuar o trámite parlamentar só serán válidas as sinaturas certificadas pola Xunta electoral e anima as persoas interesadas a asinaren os pregos oficiais en estabelecementos de toda Galicia antes do 2 de abril

No ecuador da campaña da Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) Xabarín, que se prolongará até o 2 de abril, A Mesa pola Normalización Lingüística anuncia que xa se levan reunido 15000 sinaturas, seis veces máis do mínimo de 2500 requirido pola lei de iniciativa popular para que esta proposición poida continuar os tramites parlamentares. A entidade lanzou nas redes sociais a mensaxe Xa somos 15mil, mais aínda faltas ti e recórdalles ás persoas interesadas en amosar o seu apoio que poden asinar os pregos oficiais en ducias de estabelecementos de toda Galicia. Hai un mapa na rede que permite elixir os máis axeitados para cada quen ( ligazón ).

A Mesa amosa a súa satifacción pola grande resposta que está a acadar a proposta, mostra da ampla demanda de audiovisual en galego, nomeadamente para a mocidade, con contidos propios e con oferta internacional dispoñíbel dobrada e lexendada ao galego. “Mesmo en plena pandemia, coa imposibilidade de realizar actos de difusión da iniciativa e de reivindicación da necesidade do galego na televisión, a sociedade esta a responder”, asegura o presidente da entidade de defensa da lingua, Marcos Maceira. “Porén”, matiza, “precisamos que ninguén fique sen asinar para demostrar que somos miles e miles as persoas que queremos galego en toda a oferta televisiva”. “O grupos parlamentares, e nomeadamente o do Partido Popular que sostén o goberno, deben ver con claridade a forza da sociedade galega que demanda que a TVG lidere de novo a programación infantil e xuvenil cunha canle para todas as plataformas e unha app dispoñíbel en todos os dispositivos”, remata.