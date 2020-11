Culturgal chega a súa décimo terceira edición baixo o lema “En caso de emerxencia, cultura”

A Feira das Industrias Culturais chega a súa décimo terceira edición baixo o lema “En caso de emerxencia, cultura” e celebrarase entre o 27 e 29 de novembro

A Deputación de Pontevedra estará no evento coa presentación de “Re-acción Cultural”, o programa “O pasado por Vir”, o libro de Diego Piay “ O castelo de Soutomaior” e a performance de Violencia Zero “Can Cancela Calafrío”

“A cultura é imprescindible, é o elemento máis transformador da sociedade e é indispensable poñela en valor”. Con estas palabras, a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, participou hoxe na presentación da Feira das Industrias Culturais de Galicia, Culturgal, que se desenvolverá entre o 27 e o 29 de novembro e que este ano leva por lema “En caso de emerxencia, cultura”. Neste senso, a presidenta enxalzou que “a cultura é absolutamente segura e non podemos parala”.

Carmela Silva anuncio que a programación que a Deputación levará a Culturgal estará ligada a dous grandes eixos transversais: “a igualdade e a memoria”. Neste eido, a institución provincial estará presentando as iniciativas e programas levadas a cabo con “Re-acción Cultural”, o programa de Memoria Histórica “O pasado por vir” para reivindicar ideas transformadoras de antes de 1936, tamén haberá a performance de Violencia Zero “Can Cancela Calafrío” con María Roja, e presentarase o libro de Diego Piay “O castelo de Soutomaior”.

O calendario completo de actividades, que engloba máis de 70 propostas culturais nos ámbitos da música, escena, literatura, arte e ciencia, foi desvelado por Víctor López, presidente da Asociación Culturgal, e por Xosé Aldea, director do evento, nunha presentación que contou coa intervención e en nome da Xunta, do director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil.

Culturgal chega este ano á súa décimo terceira edición como unha ferramenta máis necesaria que nunca para o sector cultural do país, debido á pandemia global.

Un amplo equipo audiovisual súmase a esta 13ª edición para a emisión en directo da meirande parte das actividades que terán lugar o 28 e o 29 de novembro e ás que se poderá asistir de xeito presencial previa reserva

A edición terá un formato semipresencial, prescindirá da presenza de stands no recinto pero haberá escenarios e presentación de audiovisuais, vídeos, libros, etc. Todo isto será retransmitido por streaming e no recinto haberá un máximo de 50 persoas á vez. Nesta edición, os dous principais obxectivos do evento son facilitar a participación de empresas, creadoras e creadores, profesionais e públicos, e estimular a compra de produtos culturais.