COVID19 O Laboratorio de Mouriscade mantén activas as súas funcións sen incidencias priorizando análises microbiolóxicas e de augas

O traballo neste centro esencial da Deputación de Pontevedra execútase extremando as medidas de hixiene e distancia entre persoas

A Finca Mouriscade da Deputación de Pontevedra mantén a actividade e continúa a executar as súas funcións con normalidade, priorizando análises microbiolóxicas e de augas fronte a nutricionais. Ata o momento, non houbo incidencias e estanse a extremar as medidas de hixiene e a distancia entre persoas para garantir a seguridade do persoal que segue a prestar os seus servizos no centro (a xefa de servizo, tres técnicos de laboratorio e un administrativo).

Tendo en conta a situación de crise sanitaria, detectouse unha diminución das mostras de entre o 40 e o 60%, e marcáronse como prioritarias as análises microbiolóxicas fronte ás nutricionais. O laboratorio continúa analizando ensilados, pensos e materias, así como augas, identificando xermes en leite, análises de microbioloxía de ensilados e control de calidade das materias primas. Con todo elo, se segue a dar servizo aos sectores produtivos como ás gandeiras e gandeiros, persoal técnico e fábricas de pensos.

Finca mouriscade analisis de mostras

En canto ás medidas de hixiene e desinfección, ao chegar as mostras, que habitualmente veñen embaladas en bolsas de plástico ou caixas de cartón, son pulverizadas cunha solución desinfectante. Tamén se está a extremar a limpeza de todas as superficies de contacto, mesas, manillas de portas, así como a hixiene e seguridade persoal, seguindo o protocolo de limpeza de mans estipulado e empregando materiais de protección persoal. Ademais, estase a seguir as directrices relativas á distancia entre persoas, para garantir a seguranza do persoal que presta os seus servizos en Mouriscade.

Historia da Finca Mouriscade

O laboratorio da Finca Mouriscade foi creado en 1990 pola Deputación de Pontevedra co obxectivo de dar resposta ás necesidades do sector gandeiro, mellorar as explotacións da provincia e aumentar a calidade do leite que producen. En 2015 renováronse as súas instalacións, con preto de 1.700 metros cadrados, e incorporouse nova maquinaria coa que satisfacer a gran demanda do sector.

A implicación da institución provincial no desenvolvemento da agrogandería comezou en 1973, cando realizou un estudo sobre os animais das explotacións da provincia que confirmou a ausencia de cabezas de alta calidade. A raíz deste traballo a Deputación adquiriu a Finca Mouriscade, que conta cunhas 44 hectáreas de terreo, e comezou a importar vacas frisoas doutros países europeos para introducilas e recrialas na provincia.

A seguinte aposta da Deputación foi a creación do laboratorio, en 1990, que traballa na seguridade agroalimentaria a través de análises de forraxes, pensos e materias primas, análises de augas e a identificación de xermes e antibiogramas en mostras de leite.

Finca Mouriscade na actualidade

A día de hoxe realízanse análises tanto para as explotacións gandeiras da provincia (para as que son de balde) coma para o resto de España, Portugal e incluso outros países europeos, desde os que hai unha gran demanda. De feito, realízanse máis de 60.000 análises de mostras cada ano.

A liña de análises permítelles a gandeiros, cooperativas e industrias coñecer, coa máxima fiabilidade, os valores nutricionais da manutención das súas reses, para optimizala e favorecer que as explotacións sexan cada vez máis modernas e competitivas nos mercados.

Unha das prioridades do laboratorio da Finca Mouriscade é a rapidez do traballo para que os interesados poidan tomar decisións e actuar no menor tempo posible. Para lograr este fin aplícase un protocolo que permite que as análises químicas de ensilado, realizadas mediante a técnica NIR, se entreguen nun prazo de 24 a 48 horas.

No laboratorio da Finca Mouriscade tamén se realizan análises de augas nas que se detectan E. coli, coliformes, así como nitratos, nitritos ou se determina a súa condutividade, entre outros parámetros.

Finalmente, tamén existe unha liña de identificación de xermes en leite causantes de mamite e realízanse antibiogramas.

Todos os resultados das análises que se realizan na Finca Mouriscade poden consultarse na web tan pronto como finalizan as probas. Para iso o laboratorio facilítalles aos clientes un contrasinal confidencial e seguro.