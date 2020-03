A Universidade achega 3800 mascarillas, case 100.000 pares de luvas e 1000 batas ao Sergas para a loita contra o COVID-19

O material, entregado este mércores, será distribuído a hospitais e centros de saúde

Tras varios días inventariando e recollendo o material sanitario, este mércores a Universidade de Vigo entregou ao Sergas todos aqueles recursos que poden axudar na loita contra o COVID-19. En total, o persoal investigador reuniu preto de 4000 mascarillas de diferentes tipos, case 100.000 pares de luvas e arredor de 1000 batas desbotables, así como etanol, calzas, gafas e Kits PCR para a diagnose do coronavirus.

A vicerreitora de Investigación, Belén Rubio, explica que todos estes recursos foron achegados por diferentes grupos tras o chamamento para contribuír, tanto con material como con coñecemento, a frear a expansión da pandemia. Hoxe mércores, unha furgoneta Axega, Axencia Galega de Emerxencias, recolleu todo este instrumental da man do vicerreitor de Planificación, José Luis Míguez, e será o Sergas quen se encargue de distribuílo, en función das necesidades, a hospitais e centros de saúde. Neste sentido, a vicerreitora agradece a “resposta inmediata dende o primeiro momento” de todo o persoal de investigación, no relativo tanto á achega de material como á realización das probas de PRC. Non en van, o Goberno solicitou a través da CRUE, a colaboración das universidades para facer unha listaxe dos equipamentos dispoñibles en cada institución para facer a proba da PCR e de persoal con experiencia, disposto a desprazarse dentro e fóra de Galicia no caso que fora preciso. Neste caso, engade Rubio, “a resposta tamén foi moi rápida e moitos deles están dispostos a desprazarse; estamos á espera de que nos dean instrucións ou reclamen a onde deben dirixirse”.

Por todo isto, a vicerreitora recoñece sentirse “moi orgullosa do persoal investigador e técnico da nosa Universidade”, ao que traslada o seu agradecemento e o de todo o equipo de goberno “pola súa boa disposición, colaboración e inmediata resposta”. Rubio pon en valor a implicación amosada polos grupos de Enfermidades Raras, Filoxenómica, Inmunoloxía e Química Coloidal do Centro de Investigacións Biomédicas (Cinbio); dos grupos de Xenética de Poboacións e Citoxenética, Ecoloxía Animal, Xenética e Oceanografía Biolóxica do Centro de Investigacións Mariñas (CIM); dos grupos de Novos Materiais e de Biomarcadores Moleculares; así como ao persoal técnico da Unidade de Xenómica do Centro de Apoio Científico Técnico á Investigación (CACTI). Tamén estende o agradecemento “a todo o persoal sanitario, os verdadeiros protagonistas neste momento, que están loitando moitísimo e con moito esforzo. Verdadeiramente, a axuda que nos podemos prestar é mínima, eles e elas son os auténticos heroes e heroínas desta loita”.