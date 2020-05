Corenta pianistas españois e portugueses cruzan fronteiras desde o confinamento

40 pianistas españois e portugueses destacados simbolizan a forza da música para superar as fronteiras xeográficas e de illamento social provocadas pola pandemia de COVID-19.

CUARENTECLA IBÉRICA é o nome que recibe o vídeo que se pode ver dende hoxe na canle de Youtube do Festival IKFEM – festival que promove a cooperación entre España e Portugal- e conta coa colaboración solidaria dos nomes máis destacados do piano español e portugués. Entre eles, Juan Pérez Floristán, gañador do Concurso Internacional de Piano Pomba Ou´ Shea, Rosa Torres-Pardo, Premio Nacional de Música ou Miguel Borges Coelho, Premio Revelação Ribeiro dá Fonte.

O talento musical ibérico do piano reúnese por primeira para facer música xuntos e trasladar unha mensaxe de unidade entre ambos os países.

A rapsodia para orquestra “España” do compositor Emmanuel Chabrier arranxada para 2 pianos e 8 mans por Camille Chevillard, é a peza que interpretan -ademais dos xa mencionados- os pianistas españois Alberto Urroz, Andrea González, Antonio Galera, Antonio Ortiz, Cristina Rodríguez, Daniel do Piñeiro, Daniel Ligorio, Daniel Pereira, Eduardo Fernández, Enrique Bagaría, Jorge Nava, Juan Carlos Fernández Nieto, Juan Lago, Katia Michel, Luís do Valle, Mario Prisuelos, Marta Zabaleta, Miguel Ituarte, Noelia Rodiles, Paula Ríos e Víctor del Valle. E os pianistas portugueses Ana Queirós, António Oliveira, Bernardo Santos, Daniel Cunha, Inês Andrade, Inês Filipe, João Bettencourt, Luís Costa, Luís Duarte, Marta Menezes, Miguel Campinho, Paulo Oliveira, Philippe Marques, Raul dá Costa, Sofia Lourenço e Vasco Dantas.

CUARENTECLA IBÉRICA é unha iniciativa promovida pola pianista e xestora musical Andrea González -directora do festival IKFEM da Eurociudade Tui-Valença- en colaboración co músico ourensán Carlos Núñez Deza quen realizou o complexo traballo de produción das 40 gravacións realizadas polos pianistas desde as súas casas durante o confinamento.