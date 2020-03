Consellos para manter un estilo de vida activo e saudable durante o confinamento

A Área de Benestar, Saúde e Deporte da Universidade de Vigo, ofrece pautas para afrontar este período.Tamén lanza a campaña #Eusonmuvernacasa para intercambiar experiencias en redes sociais

Que o confinamento derivado desta situación de alarma polo coronavirus non acabe deteriorando a nosa saúde, física e mental. Esta é unha prioridade que están poñendo sobre a mesa profesionais da medicina e da actividade física e tomada como propia pola Área de Benestar, Saúde e Deporte, que acaba de poñer en marcha unha iniciativa para achegar á comunidade universitaria propostas de hábitos saudables. Román Lago, técnico superior en Actividades Deportivas, remarca que nesta situación de confinamento é moi importante seguir “un estilo de vida activo para, como mínimo, manter o noso estado de saúde anterior e poder retomar a facilmente a nosa vida normal cando todo isto remate. Non tería moito sentido conseguir evitar o coronavirus e acabar empeorando igualmente toda a nosa saúde por non seguir durante este período unhas mínimas rutinas diarias de alimentación, actividade física, sono, hidratación, hixiene, etc”. Aínda que semelle que pode resulta moi complicado substituír a bici, correr ou o ximnasio por outras actividades dentro das vivendas, dende a Área de Benestar, Saúde e Deporte consideran que “pode chegar a ser sinxelo conservar a saúde mantendo un nivel adecuado de actividade sen contaxiarnos nin contaxiar a ninguén”, para o que recomendan “establecer uns horarios para cada tarefa, que pode axudar a non deixar nada atrás”.

Para axudar á comunidade universitaria a establecer estas rutina, na Área de Benestar, Saúde e Deporte deseñaron un documento con varias recomendacións e estratexias. Por unha banda, avogan por aproveitar todas as oportunidades que se presentan no día a día para movernos e manternos activos/as, como ir á compra a pé, empregar as escaleiras, no lugar do ascensor, etc. “Son pequenas cousas axudan a queimar calorías e a manternos máis activos”. Tamén recomendan dedicarlle media hora diaria de actividade e, para aquelas persoas que estean realizando teletraballo, aconsellan levantarse cada media hora e lembrarse das pautas de hixiene postural, realizar estiramentos de maneira periódica ou facer exercicios de mobilidade ou respiración abdominal.

Ademais, Lago tamén lembra que a actividade física “vai mellorar a nosa saúde mental durante este período porque vainos facer sentirnos mellor e con máis enerxía e, ademais, é unha boa forma de ocupar parte das horas do día que imos a ter que estar metidos na casa. O principal motivo para non facer exercicio adoita ser a falta de tempo libre e diso agora temos abondo”.