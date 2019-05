Concerto sobre xeo no extremo norte do Ártico para apoiar a creación de santuarios mariños:

Greenpeace reúne a un grupo de músicos nórdicos para interpretar unha peza con instrumentos esculpidos en xeo recolleito do Ártico, espazo que marcou este inverno un novo récord de perda de xeo e o pasado mes de abril a temperatura media foi de oito graos por encima da media a estas alturas do ano.

Un grupo de músicos nórdicos sumouse a Greenpeace para celebrar un concerto sobre xeo no extremo norte do Ártico e pedir así a creación de santuarios mariños, áreas mariñas protexidas. A peza, ‘ Ocean Memories’, composta polo músico noruegués Terje Isungset para a ocasión, interpretouse con instrumentos esculpidos en xeo recolleito das xélidas augas do océano Ártico.

Con temperaturas inferiores a 12 graos baixo cero, o ritmo do violoncelo, os cornos musicais e as campanillas uníronse á percusión sobre xeo para lanzar unha mensaxe: é urxente protexer polo menos o 30% dos nosos océanos para 2030. O concerto tivo lugar durante a primeira das paradas da expedición De Polo a Polo, a máis ambiciosa da historia de Greenpeace, que está a percorrer os océanos, de Ártico a Antártico, durante case un ano.

“Hai que tratar o xeo con respecto, pola contra rompe. Debemos facer o mesmo coa natureza”, sinalou Isungset, director e compositor da peza, de tres minutos de duración.

“Ao poñer o foco no océano Ártico e na perda de xeo, queremos salientar a necesidade inmediata de crear santuarios mariños, non só no Polo norte, senón en todo o planeta”, afirmou Pilar Marcos, responsable da campaña de Océanos de Greenpeace en España. “Os gobernos están a negociar en Nacións Unidas un acordo para lograr un Tratado Global dos Océanos que podería achandar o camiño para a creación dunha rede de santuarios mariños. É unha oportunidade única para que os estados traballen xuntos por conseguir océanos saudables que sexan o noso mellor aliado contra o cambio climático. A ciencia é clara: os nosos océanos están en crises. Todo o que necesitamos é vontade política para protexelos “.

O Ártico marcou este inverno un novo récord de perda de xeo e o pasado mes de abril a temperatura media foi de oito graos por encima da media a estas alturas do ano. Para visibilizar as numerosas ameazas ás que se enfrontan os océanos e esixir a aprobación dun Tratado Global dos Océanos, que protexa todos os mares fose das augas nacionais, os barcos de Greenpeace recalarán nalgunhas das áreas que necesitan ser protexidas con máis urxencia, tal e como sinala o informe 30×30: Guía para a protección dos océanos, publicado pola organización ecoloxista, en colaboración coas universidades de Oxford e York, en Reino Unido.

A expedición De Polo a Polo levará a bordo a científicos e activistas para investigar as principais ameazas que axexan as augas de alta mar: o cambio climático, a sobrepesca, a contaminacióń por plásticos, a minería e as prospeccións en busca de petróleo e recursos xenéticos (farmacéuticas). Nesta primeira etapa, os barcos ‘Esperanza’ e ‘ Arctic Sunrise’ de Greenpeace desprazáronse ao extremo norte do planeta para documentar as enormes ameazas que representan o cambio climático, a pesca excesiva e a contaminación plástica no océano Ártico.

Concerto sobre xeo no extremo norte do Ártico para apoiar a creación de santuarios mariños:

Quiénes son os músicos:

– Director da peza: Terje Isungset é un músico noruegués especialista en xeo, que realizou máis de 1.000 actuacións en todo o mundo. Terje traballou con Ice Music durante case 20 anos e foi nomeado ao Grammy en Noruega polo seu álbum chamado “ The Igloo”.

– Percusión sobre xeoo: Maria Dahlin (Suecia).

– Violonchelo: Åshild Brunvoll (Noruega).

– Cornos de xeoo: Andreas Hatzikiriakidis (Noruega).

– Escultor dos instrumentos: Bill Covitz é un artista estadounidense que leva máis de 20 anos cuspindo sobre xeo. Tallador de xeo e creador dos instrumentos.

Fuente//Greenpeace – Fotos propiedade de Greenpeace