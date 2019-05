A vitoria no Rally Rías Baixas pasa por Salceda de Caselas

Tramo de múltiples cruces, cambios de ritmo e distintos tipos de chan, o de Salceda de Caselas será o último nos tres bucles que se disputarán ao longo da xornada do sábado (Vigo – Alba – Nigrán, Gondomar – Porriño e Salceda de Caselas)

Nos 12,12 quilómetros que atravesarán as parroquias salcedenses de Parderrubias, San Estevo de Budiño e Soutelo poñerase en xogo, con moita probabilidade, a vitoria do 53 Rallye Recalvi Rías Baixas. E é que, ademais, o Tramo de Salceda de Caselas será o último nos tres bucles que se disputarán ao longo da xornada do sábado (Vigo – Alba – Nigrán, Gondomar – Porriño e Salceda de Caselas). E da mesma forma, todo apunta a que será a especial que máis público congregue pola cantidade de accesos que ten para chegar a el; circunstancia que enche de orgullo ao goberno desa localidade.

A súa concelleira de deportes, Carla Pérez, destacaba na rolda de prensa que se celebrou este mércores na Casa de de a Cultura, o importante retorno económico que deixa o rallye en Salceda de Caselas; “son moitos os afeccionados que se achegan a esta zona para seguir a carreira. Esa xente deixa moita vida na vila. Móvese moito a economía local e a hostalería e iso é moi importante para nós”.

O alcalde de Salceda de Caselas, Marcos Besada, afeccionado desde pequeno ao mundo do motor, tampouco escondeu a súa satisfacción polo protagonismo que cobra a súa localidade nos rallyes do Campionato Gallego. “Desde hai dous anos temos a sorte de formar parte de dúas probas do certame rexional- o Suco e o Rías– sendo, se non me equivoco, o único concello galego que pode presumir de iso”.

As pasadas polo tramo de Salceda de Caselas comezarán ás 10 h, 14:56 h. e 19:42. e unha vez completado o percorrido os vehículos dirixiranse ao centro da localidade, onde a organización estableceu un control de paso na Praza do Concello. “O paso da caravana do rallye polo centro da vila permitiranos gozar, moi de preto e en todo o seu esplendor, da espectacularidade dos coches de competición”, aseguraba o alcalde salcedense.

Besada tamén lembrou que Salceda de Caselas contará cunha importante representación de pilotos e copilotos da zona. Jorge Pérez Oliveira, é un deles. Na pasada edición do Rallye Rías Baixas quedou segundo, así que acode á cita coa ilusión de volver pelexar pola vitoria dunha proba que segue con devoción desde moi pequeno; “máis que un deporte, os rallyes para o meu son unha paixón. Desde que era pequeno, na miña casa sempre se viviu con moita expectación e pasar a ser protagonista nel, é un orgullo”.

O piloto do Renault Clio R3 Max Evo tamén tivo palabras de eloxio cara á Escuadra Rías Baixas pola boa organización da proba. “ Nótase que estiveron no nacional. O listón que poñen é moi alto. A nós facilítanos moito as cousas toda a información que nos dan no pre- rallye. Deberían tomar nota outras organizacións”.

Fernando Mouriño, presente tamén na rolda de prensa celebrada en Salceda de Caselas agradeceu a magnífica acollida e mellor predisposición por parte do goberno local co rallye; “desde o primeiro momento no que contactamos con eles para organizar o paso da caravana do Rías, e en calquera problema que xurdía, sempre tivemos unha rápida resposta por parte de Carla e o propio Marcos Besada. E iso non tes como agradecelo”, aseguraba.