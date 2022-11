Bicos de Papel celebra unha Gala Solidaria con música e actuacións infantís

A V Gala Solidaria Bicos de Papel celébrase o sábado 5 de novembro no Teatro Salesianos de Vigo entre as 17:30 e as 20:30h.

O sábado 5 de novembro, a partir das 17:30 a Asociación Bicos de Papel celebra a súa V Gala solidaria cun dobre obxectivo: pasar unha tarde de lecer en familia e recadar fondos para os seus programas.

The LEAR Papers, Chungo Pastel, Argonat Band e o Meigo Marco serán os encargados de poñer música, maxia e humor á xornada. Un cartel pensado para gozar a calquera idade e no que tamén haberá animación por parte de Spiderman de Vigo e Galicia Squad (Star Wars), ademais de sorteos durante todo o evento.

As entradas teñen un prezo de 8€ e poden adquirirse na oficina da asociación (Rúa dá Coruña, 24, 4ºC) ou facendo unha doazón desa cantidade a través da plataforma migranodearena.org e enviando un email co xustificante a guadalupe.lago@bancomediolanum.es.

Bicos de Papel anima a adquirilas de forma electrónica xa que o Banco Mediolanum dobrará o diñeiro conseguido a través desta vía ata os 5.000 €. Esta modalidade ten ademais beneficios fiscais para os compradores pois pode ser declarada como doazón.

Aquelas persoas que non desexen asistir, pero si colaborar, poderán facer unha doazón a través da mesma plataforma

Todo o diñeiro recadado coas entradas irá destinado ao programa de rehabilitación de secuelas posto en marcha en xaneiro de 2022. Este programa comprende sesións de fisioterapia e actividades dirixidas de exercicio físico que axudan a mellorar o estado xeral dos nenos e nenas despois do tratamento oncolóxico.

Para levalo a cabo, Bicos de Papel conta cos profesionais de Adestra e saúde e Centro Fisioterapia San Lázaro, ambos con áreas específicas no tratamento de pacientes oncolóxicos, que traballan en avaliar, tratar e asesorar aos nenos. Os exercicios pautados producen beneficios físicos e psicolóxicos nos nenos e evitan problemas de saúde crónicos a longo prazo, polo que supoñen un gran investimento no seu benestar.

Este programa ten un custo aproximado de 12.000 € para a Asociación ao longo de 2022 que cubrirán, na medida do posible, coa recadación da gala.