Baiona sóbese a bordo da transformación dixital para ofrecer unha experiencia turística cultural e histórica integrada

O Concello de Baiona vai adherirse ao proxecto Exploraterra, que nace co obxectivo de promover e preservar o patrimonio cultural das grandes expedicións marítimas xeográficas españolas e portuguesas da historia.

Neste proxecto, que conta cun orzamento de algo máis de seis millóns de euros, participan varias institucións culturais e turísticas de España e Portugal e será executado ata decembro de 2022.

A primeira das accións deste interesante proxecto poderanse visitar en pouco menos dun mes. Na próxima edición da Festa da Arribada, que se celebrará do catro ao o seis de marzo, baioneses e visitantes poderán visitar a Santa María, outra réplica exacta da expedición de Cristobal Colón. Ademais sumarase no peirao a Nave Veracruz, unha réplica das antigas naves que usaban os portugueses nos séculos XV e XVI.

Pero esta acción, non é máis que o comezo, xa que o proxecto abarca outras áreas encamiñadas todas elas a mellorar a experiencia de coñecer o gran patrimonio histórico e cultural que ofrece a vila. Camiñarán parellas accións conxuntas entre a Concellería de Cultura e Turismo.

Baiona é un referente en canto a turismo como así o testemuñan os datos recentes que o posicionan como o primeiro municipio galego que máis turistas náuticos recibiu o ano pasado. Desde a Concellería de Turismo leváronse a cabo varias accións para seguir mantido e fortalecendo o seu carácter pioneiro en pos da excelencia e a calidade. Á gran aposta da renovación da imaxe de marca Baiona, súmanselle a actualización dos folletos do Camiño Portugués da Costa e tamén o dos Operadores de turismo. Agora afronta o reto de abanderar a transformación na que está inmersa o sector turístico cara a unha dixitalización que leva anos soando pero que agora se presenta non só como unha necesidade, senón como unha oportunidade para gañar competitividade nun mercado que empeza a dar síntomas de recuperación tras o forte golpe asestado pola pandemia. E Baiona aproveitará para subirse a este Barco da man do Proxecto Exploraterra.

“O futuro da oferta turística e cultural pasa pola tecnoloxía, pola intelixencia artificial e polo uso de datos xa que o cliente está cada vez máis conectado e utiliza as ferramentas dixitais para ter unha oferta practicamente personalizada”, destaca o alcalde, Carlos Gómez, á fronte tamén da Concellería de Turismo.

“A nosa idea da Vila é que Baiona adáptese aos novos medios da mellor forma posible para que a gocen tanto a nosa poboación e como os que veñen de fóra. É importante a aposta pola innovación porque nos permiten coñecer as sensacións do turista e así fortalecer o positivo e paliar a debilidade, pero tamén debemos seguir avanzando en accesibilidade e sustentabilidade, porque son como unha choiva fina que vai calando», conclúe.

Nese reto de posicionarse por diante doutros destinos desde a premisa da calidade e a dixitalización, e tamén desde a accesibilidade, aproveitarase o financiamento do Proxecto Exploraterra para apostar pola creación de audioguías polo Roteiro Pinzoniana, pola actualización da museografía da Replica da Carabela Pinta, a mellora do acceso a este museo flotante. Tamén se pretende dar un paso haxa nesta oferta e experiencia de turismo cultural e histórico con visitas guiadas polo Roteiro Pinzoniana e visitas caracterizadas por en a propia Carabela Pinta.