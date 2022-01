A música, tradición e cor volven desfilar en Gondomar na seu XXXIX Certame de Rondallas de Reis

O certamen, que se pospuxo por mor do incremento de contaxios, celebrarase este domingo 30 de xaneiro

O ano 2021, debido a pandemia, foi a segunda ocasión na que as Rondallas non desfilaron polas rúas de Gondomar xunto ao nadal do 39, en plena Guerra Civil, en toda a historia do certame, e por iso, as ganas de retomar a normalidade déixase notar non número de participantes que confirmaron a súa asistencia, concretamente un total de 12 agrupacións, practicamente toda as que están activas na actualidade na provincia.

Todas ensaian xa as súas pezas musicais contemporáneas, moitas delas de ritmos pop e rock, máis alá dás tradicionais panxoliñas, actualizando ou seu repertorio cos arranxos que as propias agrupacións fan sobre as partituras.

Melodías que encherán as rúas de Gondomar, ou vindeiro 30 de xaneiro, desde as 10.40 horas, hora prevista para a saída dá primeira agrupación non quenda dá maná, e a partir dás 16,30 horas non quenda de tarde, desfilando as 12 rondallas participantes cun intervalo de 20 minutos entre cada unha delas. Cubrirán ou percorrido tradicional baixando pola rúa Eduardo Iglesias desde onde accederán á Praza dá Paradela onde interpretarán ou seu repertorio para unha vez finalizado abandonar a praza para baixar de novo por Elduayen.

Sen dúbida, coma sempre, ou momento cume é ou do saúdo entre rondallas que se asina co cruzamento de bandeiras entre agrupacións que, como marca a tradición, terá lugar na intersección entre a rúa Eduardo Igrexas e a rúa Elduayen.