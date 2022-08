O municipio baionés logrou o nivel de premio Green Destination, que indica a súa excelencia na conservación da natureza e o patrimonio ou a xestión dos residuos

Baiona revalida o título como un dos mellores destinos sostibles do mundo co premio Quality Coast Gold Award. O municipio solicitou con éxito o recoñecemento da súa política de sustentabilidade e os seus logros a través do programa Green Destinations, que certifica e promove os destinos turísticos sostibles a nivel internacional #de acordo con criterios ambientais, socioeconómicos, turísticos e culturais.

O comité internacional que elabora esta listaxe outorgou o distintivo á vila mariñeira tras un período de preparación e presentación de informes exhaustivos de expedientes substanciais que abarcan máis de 100 criterios e indicadores de sustentabilidade e unha auditoría independente in situ. Baiona logrou así o nivel de premio Green Destinations, que indica a excelencia en todos os ámbitos da xestión de destinos sostibles, como a conservación da natureza e o patrimonio, a xestión de residuos, a enerxía e o clima.

O premio é tamén un recoñecemento aos esforzos dos destinos por manter o atractivo do seu turismo no futuro. Así, o concello indica nunha nota que non só se miden os aspectos visibles e tanxibles, como o patrimonio natural, senón tamén os plans de política e xestión que teñen en conta os principios do desenvolvemento sostible.

“A nota media da auditoría de Baiona foi dun 8,5 sobre 10. Os criterios valorados son referentes a seis bloques temáticos diferentes: Xestión do destino, Natureza e paisaxe, Medio e clima, Cultura e tradición, Benestar social e Negocios e comunicación” sinala o alcalde, Carlos Gómez Prado, á fronte tamén da Concellería de Turismo.

Baiona recibiu a puntuación máis alta en Cultura e Tradición, no que se valora o gran contido de patrimonio cultural, tanxible e intanxible, a xestión do impacto do turismo no mesmo e o coidado das tradicións. “O esforzo e o traballo diario dos técnicos e técnicas levou a este municipio para ser un referente non só en Galicia, senón en España e en todo o mundo”, valorou Gómez Prado, que destaca o labor en materia de protección do medio rural, os traballos para a xestión de residuos ou a implicación social para a sustentabilidade así como a xestión turística.

O rexedor tamén fixo referencia ao “traballo constante” de Baiona nos últimos anos difíciles para o sector. Así, a través de “iniciativas vinculadas á sustentabilidade e a conservación ambiental”, o concello impulsou un modelo de localidade o que o turismo, a natureza e a economía foron da man grazas a unha “política transversal que incide en cada aspecto do día a día da Vila”.

Os roteiros Baiona Natural ou os Safaris Etológicos de Garranos

“Durante os últimos tempos desde o departamento de turismo apostouse fortemente por iniciativas de turismo natural sostible e ecoturismo como os roteiros Baiona Natural, roteiros a pé polas distintas paraxes naturais da localidade que viñeron para quedar e complementar a oferta turística e cultural da real vila e situando a Baiona no mapa deste tipo de turismo tan en auxe nos últimos anos. Outro caso de éxito, foron os Safaris Etológicos de Garranos, unha actividade sostible para descubrir este animal salvaxe e prehistórico campando ás súas anchas no privilexiado lugar que é o noso Alto de Groba”, finaliza o mandatario.

Este turismo, sinala Gómez Prado, “ten o seu espazo propio na provincia desde hai anos”. “Aínda que cobra especial relevancia nun ano en que os usuarios volven as súas miradas ao mundo rural e as paraxes naturais”, conclúe o rexedor.