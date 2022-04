Baiona organiza un Safari Etológico en busca dos cabalos salvaxes do Alto da Groba

Un safari en Baiona? Nos montes do Alto da Serra da Groba? Non é unha estratexia de márketing, en efecto, é como soa.

O lado máis salvaxe de Baiona descóbrese como resultado do seu illamento da civilización, a fauna local e, principalmente, pola manda de equinos de pura raza galega, os garranos coñecidos popularmente na zona como “burras”, os cabalos salvaxes que reinan ás súas anchas nesta contorna privilexiada. De feito, é a única reserva de cabalos salvaxes do Atlántico, a maior manda de equinos en liberdade de Europa e un do poucos lugar de España onde velos en semilibertad e sen necesidade de intervención humana para sobrevivir.

O Concello de Baiona, a través da Concellería de Turismo, organiza os roteiros guiados gratuítos “Safari Etológico de Garranos” unha proposta que levará a cabo Finca Moreiras. Un safari sostible descubrirá este animal salvaxe e prehistórico campando ás súas anchas no privilexiado lugar do Alto de Groba. As visitas guiadas municipais serán a pé. Sairá un autobús do centro da vila cara ao Alto da Groba con dous guías : Adrián Mártíns, xerente de Leira Moreiras, e a investigadora da Universidade da Coruña, Laura Lago, experta na raza.

Os 1.500 garranos que habitan a Serra dá Groba serán protagonistas dos roteiros guiados etológicas que arrincan o Venres Santo en Baiona con vinte prazas

A caseta de Montouto, no alto da Groba, acolleu este mediodia a presentación dos roteiros na que participaron o Alcalde de baiona, Carlos Gómez Prado, Adrián Martins, xerente de Finca Moreiras, e o presidente da asociación de gandeiros de cabalos dos Montes da Groba, Modesto Domínguez Roda.

O alcalde de Baiona, Carlos Gómez, á fronte tamén da Concellería de Turismo, sinala que “O Concello de Baiona quere poñer así en valor estes animais e a contorna natural no que habitan á vez que ofrecer á cidadanía baionesa e ás persoas visitantes que o desexen a posibilidade de vivir unha experiencia de proximidade con esta especie da nosa contorna”.

“Queremos estar preto destas iniciativas que facilitan o contacto coa natureza”, destacou Gómez, quen mostrou o seu desexo de que con esta campaña déase a coñecer o potencial de Baiona como un municipio comprometido co mantemento da súa flora e fauna autóctona.

“Esta campaña é unha invitación para vivir unha experiencia, non só turística, senón de educación acerca da importancia de respectar os nosos animais, o noso patrimonio cultural, paisaxístico, histórico e cultural ”, insistiu. “Unha combinación perfecta para un turismo sostible e respectuoso polo que estamos a apostar firmemente. Un novo atractivo para o turista potencial, que dispoñerá de novos alternativas no destino do noso municipio”.

“Coroando Baiona atópase a Serra da Groba, un macizo montañoso cunha gran riqueza natural,animal, etnográfica e paisaxística que queremos dar a coñecer. Queremos poñer o foco a cima do Alto dá Groba e os seus montes, a a maior manda de cabalos salvaxes de Europa, e as espectaculares vistas panorámicas que ofrecen este balcón privilexiado sobre o litoral sur de Galicia. Un atractivo ao que considero sacóuselle pouco partido e que con accións como esta comprométome como Alcalde a revalorizar”, finaliza o mandatario.

SAFARI ETOLÓGICO DE GARRANOS

Roteiro guiado gratuíta para observar e coñecer o comportamento dos garranos, cabalos salvaxes da serra da Groba, na súa contorna natural.

Saída en autobús ata o monte da Groba.

Venres, 15 de abril (apertura prazo inscrición: 1 de abril)

Domingo, 8 de maio (apertura prazo inscrición: 25 de abril)

Domingo, 5 de xuño (apertura prazo inscrición: 23 de maio)

Sábado, 18 de xuño (apertura prazo inscrición: 6 de xuño)

Hora de saída: 9:00 horas

Punto de encontro: exterior da Oficina de Turismo de Baiona.

Inscrición previa obrigatoria na Oficina de Turismo (986 68 70 67; oficinadeturismo@baiona.gal).

Prazas limitadas: 20 persoas (a partir de 6 anos)