A Festa da Ostra de Arcade reúne a máis de 35.000 persoas na súa XXXIV edición

A afluencia de visitantes durante a fin de semana disparou as vendas ata superar amplamente as 100.000 unidades vendidas en 2014

A Festa da Ostra regresou este ano con máis forza que nunca. A boa climatoloxía e as ganas dos veciños de recuperar as celebracións impulsaron a XXXIV edición ata a súa record histórico de asistencia, máis de 35.000 persoas en toda a fin de semana e ao redor de 115.000 unidades de recoiro vendidas.

As boas temperaturas foron o acompañante perfecto no día grande da celebración. Unha xornada que tivo o seu punto alto co tradicional pregón, que este ano corría a cargo do chef local, Paco Corral, como parte da homenaxe da celebración ao sector hostaleiro.

O alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera, explicou que “o clima, os dous anos sen celebración, a homenaxe á hostalería… todos estes factores influíron para facer desta edición a máis numerosa de todas. Arcade merecíase isto despois destes dous anos tan difíciles, unha celebración ao grande”, finalizou o rexedor.

Unha das novidades desta edición era a creación dun “punto lila” contra a violencia de xénero. Unha iniciativa destinada a aumentar a seguridade de todas as mulleres que asistiron á celebración, proporcionando información e activando os protocolos de agresión ou acoso en caso de ser necesario. Ademais, esta iniciativa incluía a instalación dun punto de lactación para as nais que necesitasen atender aos seus bebés nunha contorna privada e perfectamente habilitado.

A celebración gastronómica, unha das máis importantes de Galicia e considerada de Interese Turístico desde 2002, segue crecendo ano tras ano, convertendo Arcade nun fervedoiro de xente. No recinto, o molusco exaltado ofrecíase a 10 euros a ducia ao natural, ademais podíanse adquirir botellas de viño albariño como acompañamento. A oferta completouse nos máis de 15 establecementos hostaleiros que colaboraban na celebración e que ofrecían diferentes preparacións.