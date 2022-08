Bueu dálle a benvida aos nenos e nenas saharauis e ás familias de acollida do programa ‘Vacacións en Paz’

O salón de plenos do Concello de Bueu acolleu este luns, 1 de agosto, o acto de benvida aos nenos e nenas saharauis que gozan deste verán na comarca no marco do programa “Vacacións en Paz” que organiza a asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui.

Félix Juncal, alcalde de Bueu, salientou o inmenso labor social das familias de acollida que permiten que os cativos e cativas poidan gozar dunha experiencia moi frutífera, motivo polo cal se mostrou “moi contento por compartir estes momentos cada verán con vós”.

O Concello de Bueu deulles a benvida aos nenos e nenas e ás familias de acollida nun acto no que intercambiaron anécdotas e no que tamén se lles fixo entrega dunhas mochilas para o curso escolar, ademais de camisetas e bandeiras da vila de Bueu.

O programa “Vacacións en Paz” retomouse este verán tras tres anos de parón pola pandemia, e o que pretende é que os nenos e nenas pasen un verán en paz, un momento que coincide coa situación que se vive nos campamentos con olas de calor estremas e pola cesión do Goberno de España ante as pretensións de Marrocos sobre o Sáhara Occidental.

No acto participaron ademais Ana Isabel Otero, concelleira de benestar social e igualdade, Ricardo Verde, concelleiro de deportes, Elena Estévez e María Carmen Núñez, edís do grupo do PP.