Baiona prepara unha Festa da Arribada adaptada á época Covid

Sempre que as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia durante a primeira fin de semana de marzo (4, 5 e 6 de marzo) permítano, Baiona celebrará o 529 Aniversario da Arribada da Carabela Pinta

Esta é a decisión tomada para o Concello de Baiona, polo que a Concellería de Cultura xa traballa nos preparativos da celebración. Hoxe mesmo, ábrese o prazo de solicitude para participar no Real Mercado Medieval.

A crise sanitaria do covid-19, fai que a Festa de Interese Turístico Internacional adáptese as circunstancias actuais, polo que esta nova edición experimentará unha serie de cambios co fin de que se cumpran coas medidas de seguridade sanitarias.

Entre os cambios que experimenta este ano a festa, os postos de artesanía se resituarán nun emprazamento distinto ao que o viñan facendo os anos anteriores, o Centro histórico da Villa, co fin de que tránsito entre as persoas visitantes sexa máis fluído nestas rúas. Buscaranse vías máis amplas e cómodas para expoñer os produtos de venda, facilitar a circulación entre as persoas asistentes e evitar aglomeracións.

Outra das novidades da edición 2022 será a prohibición de consumir na barra dos postos de comida. As barras servirán unicamente como espazo de recollida de alimentos e bebidas. Por iso, o Concello de Baiona creará uns espazos denominados “bolsas de mesas” onde os comensais poderán gozar dos ricos manxares que ofrecen os postos, serán espazos amplos e grandes creados especificamente para tal fin. Así mesmo, quitaranse da programación da festa os espectáculos con animais.

“O goberno local pretende unha celebración cun maior valor cultural e histórico co fin de que a celebración non perda o significado co que se creou, sempre garantindo e seguindo as medidas sanitarias establecidas pola Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia”, destaca o Alcalde, Carlos Gómez Prado. “A aposta pola súa celebración atenda a un desexo de manter vivo o espírito da Arribada adaptándonos aos tempos que nos tocaron vivir e sempre tendo como pano de fondo a seguridade sanitaria”, finaliza o rexedor.

A pandemia fixo que no ano 2021 non se puidese celebrar esta data marcada en vermello no calendario baionés. Así mesmo, propiciou que se suspendese por primeiro vez desde 1995, data desde a que levaba a cabo de maneira ininterrompida.

A Arribada preséntase con cambios substanciais, sobre todo na súa formulación, aínda que tanto o rexedor como a responsable de área, Miriam Costas, aposta pola súa celebración

O prazo para presentar as solicitudes de postos de venda no Real Mercado Medieval da Festa da Arribada estará aberto desde hoxe, mércores 19 de xaneiro, ata o 11 de febreiro de 2022, ambos os incluídos

A organización da festa pon ao dispor dos artesáns 70 postos do Concello, que serán sorteados entre todas as solicitudes

Todas as persoas interesadas en obter autorización para a instalación dos postos de venda no Real Mercado Medieval da Arribada, deberán cubrir a solicitude oficial e a Declaración Responsable (Anexo I) e presentalas no rexistro xeral do Concello ou a través da sede electrónica http://baiona.sedelectronica.gal

Toda a información necesaria para realizar a solicitude atópase dispoñible na páxina web: www.baiona.gal