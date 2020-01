Aspanaes, Premio “Líder en Calidade de Galicia” no sector de Servizos Sociais

O galardón recoñece a traxectoria e experiencia da entidade na súa xestión baseada na Calidade

Por noveno ano consecutivo, un xurado integrado por AENOR, Serviguide e o Comité Executivo de Expourense elixiu ás empresas e institucións galegas merecedoras dos premios “Líderes en Calidade”, uns galardóns que teñen como obxectivo sensibilizar a empresas privadas e entidades públicas da necesidade de incorporar aos seus modelos de xestión as directrices da calidade e do medio ambiente, co fin de prestar servizos eficientes e conseguir a satisfacción do cliente.