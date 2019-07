As VI Xornadas Internacionais de Pesca de Orpagu poñen o foco sobre as tripulacións

A falta de tripulantes e os problemas de habitabilidade nos barcos protagonizarán, entre outros temas, as xornadas que terán lugar o venres, 26 de xullo, a partir das 09:00 horas, na Casa dúas Alonso, na Guarda.

As titulacións náutico-pesqueiras, as medidas para adoptar #ante a falta de tripulacións e as carencias da frota para mellorar a vida a bordo dos buques son os tres grandes temas que centran este ano as Xornadas Internacionais de Pesca impulsadas por Orpagu. O obxectivo, debater sobre cuestións de actualidade con expertos en diferentes campos relacionados, nesta ocasión, coa parte máis social da actividade pesqueira.

Previamente a estas mesas de traballo terá lugar o acto inaugural que nesta sexta edición contará coa presenza do alcalde da Guarda, Antonio Lomba, e o presidente da Organización de Palangreiros Guardeses, Joquín Cadilla.

Ao longo da mañá, os relatores abordarán as posibles solucións a cuestións como un novo enfoque nas axudas europeas para favorecer mellores condicións de traballo a bordo, os posibles cambios na normativa náutico-pesqueira que favorezan novas vocacións ou que medidas deberíanse adoptar de forma inmediata para paliar a escaseza de mariñeiros que nalgúns segmentos de frota empeza a ser alarmante.

As VI Xornadas Internacionais de Pesca, abertas aos medios de comunicación, darán comezo ás 09:00 horas e terán como escenario a Casa dúas Alonso, na Guarda.