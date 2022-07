As Rutas de artes e oficios seguen o seu percorrido en Tomiño

Tras visitar os Viveiros Casaíta o pasado 7 de xullo, as Rutas de artes e oficios do Concello de Tomiño continúan este xoves polos Muíños do Porto, en Vilameán.

O encontro terá lugar ás 20.30h e percorrerá a ruta que conforman os muíños, orixinariamente 8, dos que hoxe hai cinco restaurados. Durante a actividade afondarase nas construccións e no sistema de moenda empregado polos e polas usuarias dos muíños.

Este conxunto localízase na saia do Monte Picoto, por onde se desliza a auga do pequeno Regueiro do Picoto, que daba a forza para mover as maquinarias dos muíños. No verán o regacho apenas presenta auga. Para iso habilitouse nos seus tempos unha canle que traía auga do próximo Río Cereixo. Aínda así, en épocas de choiva, fórmanse bonitas e rechamantes fervenzas que farán que o paseo adquira maior valor do que xa ten por si só.

Os muíños de auga contan cunha antigüidade de máis de 150 anos e eran utilizados por familias que herdaban o seu uso e dispuñan dun tempo ao día para o moenda. De destacar é o curioso Muíño Pequeno, polas súas reducidas proporcións e que se atopa xunto a unha fonte do século XVIII.