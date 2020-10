O vindeiro xoves día 15, ás 12:20 h, o alumnado dun grupo de sexto do CEIP Marquesa do Pazo da Mercé das Neves plantación de 11 árbores no novo aparcadoiro do colexio.

A iniciativa, que coincide co día do aniversario do incendio de 2017, conta coa colaboración do Voluntariado, dentro do proxecto ‘O monte nace na escola’.