Armadores de Marín achegarán 400 quilos de peixe á semana ao Banco de Alimentos de Pontevedra

A iniciativa parte de varios socios da Cooperativa do Mar San Miguel que se uniron para axudar ás persoas que reciben a RISGA e colaborar cos comedores sociais.

Os armadores dos cinco buques de Gran Sol da Cooperativa do Mar San Miguel de Marín tiñan desde o inicio da crise sanitaria polo Covid-19 a inquietude de colaborar cos seus concidadáns nun momento tan difícil para todos e decidiron doar parte do froito do seu traballo aos veciños con máis necesidades.

Desta forma, os armadores acordaron reservar polo menos 150 quilos de peixe de cada descarga para este obxectivo e xestionar a axuda a través do Banco de Alimentos de Pontevedra, que conta cunha infraestrutura preparada para a repartición deste tipo de mercadoría. Ademais dos comedores sociais, os protagonistas desta iniciativa consideran que os benefactores deben ser tamén as familias que só contan cos ingresos procedentes da RISGA (Renda de Inclusión Social de Galicia) de Marín e Pontevedra, cuxo número aumentou notablemente desde o inicio desta crise.

A acción solidaria ha comezado leste mesmo luns co buque “Pedras” e continuará mañá martes co “ Udra”. Ambos os barcos entregarán o peixe aos traballadores do Banco de Alimentos tras a súa descarga no porto de Vigo e despois este pasará un proceso de preparación previo á súa distribución. A semana que vén serán o pesqueiros “Faro Picamillo”, “ Sanamedio” e “Río dá Bouza” os que se somen á doazón. En total, espérase recoller unha media de 400 quilos de peixe semanais de especies como pescada, galo ou meiga, principalmente.

A Cooperativa do Mar San Miguel está aberta a que algúns dos seus armadores do litoral únanse a esta iniciativa porque considera que, en momentos como os que vivimos actualmente, “toca estar á beira dos que peor o están vivindo e cónstanos que agora mesmo hai moitas familias que o están pasando realmente mal”, asegura Beatriz Vázquez Pedras, presidenta da Cooperativa.

Os dez armadores comprométense a manter a colaboración mentres dure a crise sanitaria, co convencemento e a responsabilidade de tratar á poboación de Marín e Pontevedra como sempre o fixeron, non como meros consumidores senón como os seus conveciños. Neste escenario de crise, o mar e a súa xente son unha parte máis dunha sociedade ferida na que cada un pon o mellor de si para o ben xeral.