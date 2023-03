Ángel Barros doa 150 cadros ao novo espazo museístico que ofrecerá Redondela e que levará o seu nome

Nas vindeiras semanas comezará a rehabilitación das Antigas Casas dos Mestres para crear un espazo polivalente na planta baixa, na que quedaría instalado un espazo de museo que albergará a obra de Ángel Barros.

A alcaldesa de Redondela Digna Rivas e o artista redondelán Ángel Barros veñen de formalizar por escrito ante notario a doazón de parte da súa obra, destinada ao museo sobre a historia de Redondela que vai a estar localizado onde agora se atopan as coñecidas como “Antigas Casas dos Mestres”.

No escrito detállanse os requisitos para a doazón entre os que se atopa a condición de que os case 150 cadros, valorados en máis de 300.000 euros, entregaranse no momento en que o museo esté completamente habilitado. Ademais, a obra debe ser de acceso público, dirixido ao pobo de Redondela e prohíbese a súa comercialización ou desmantelamento coa intención de que forme parte da exposición permanente.

Digna Rivas indicou que Redondela está comprometida coa obra de Ángel Barros, como consta na declaración aprobada o pasado ano polo Pleno municipal e adiantou que se está a traballar “no proxecto museístico e xa se fixo a documentación para formalizar a entrega da obra de Ángel Barros ao pobo de Redondela”. Fíxose un inventario detallado do tipo de técnica, tamaño da obra, descripción e título de cada cadro cumplindo co compromiso da moción proposta no pleno do ano pasado por distintos colectivos do municipio.

O proxecto museístico non será un simple espazo pictórico, senón que está previsto que albergue máis disciplinas e formatos enfocados á historia de Redondela, a memoria e a vida dun pobo. “Queremos rendir un homenaxe a Redondela a través de Ángel Barros, unha figura importantísima para o municipio. Viviu unha represión e dureza durante o franquismo que supo canalizar a través da arte. Atopou unha fonte de liberdade e un destino para a súa vida, sendo un gran exemplo para a xente nova”, engade Rivas.

A rexidora local lembrou que Ángel Barros “está sempre disposto e de maneira altruísta a colaborar coas iniciativas promovidas pola institución”. De feito, as portadas dos libros dedicados ás parroquias, promovidos dende o Servizo de Normalización Lingüística, son tamén obras súas.

O Concello de Redondela conseguiu dar resposta a unha reclamación histórica como era a da cesión do edificio da casa dos mestres, desafectado dende o ano 2006 e, dende entón pertencía ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Con todos os trámites previos realizados, –cesión da edificación ao Concello, memoria explicativa dos fins aos que se vai dedicar o inmoble e o cambio de uso da parcela– o Concello comezará a recuperación do edificio das ‘vivendas dos mestres’ para dar resposta a unha “reivindicación histórica dos colectivos culturais para a creación dun museo etnográfico que recolla a cultura popular de Redondela e evitar que se perda no tempo”.

