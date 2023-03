A I Marcha Enduro BTT celebrase na Guarda este domingo 19 de marzo

Trátase dunha proba BTT de Enduro que contará cun total de 25km de distancia cun desnivel aproximado de 1003 metros. A proba estará dividira en 4 tramos, un deles será cronometrado, percorrendo diferentes espazos do Monte Santa Trega e o Monte Torroso

A saída da proba está marcada para as 9:00h dende a Alameda da Guarda, lugar que tamén servirá de meta, onde se entregarán os premios para as dúas categorías e agasallos para todos e todas as participantes.

A I Marcha Enduro BTT é unha proba de dificultade media-alta, na cal os participantes deberán sacar o máximo partido ás súas bicicletas con zonas moi técnicas nas cales a destreza dos deportistas será moi importante.

As inscricións están abertas a través da web www.fgalegaciclismo.es cun prezo de 13€ para deportistas federados e 23€ para non federados.