Adrián Rodríguez e Eva Piñel gañan o trail do trega na volta ao atletismo de Julia Vaquero

Nunha emblemática sétima edición, os deportistas volveron demostrar na Guarda o seu compromiso coa competición.

Todos eles deron ademais un exemplo de como realizar os protocolos sanitarios. Ninguén se saltou as normas.Puideron comprobalo Antonio Lomba, alcalde da Guarda, Montserrat Magallanes, concelleira de Deportes e Turismo, e Gorka Gómez, deputado provincial de Deportes.

A carreira reuniu a 300 participantes que a afrontaron en grupos de dez que saíron cada 30 segundos. Foron 14 quilómetros esixentes e duros, segundo todos os participantes. O bo tempo favoreceu a realización da proba que se realizaba polo complicado percorrido no emblemático Monte Santa Trega.

Adrián Rodríguez foi o que ocupou a primeira posición na clasificación xeral cun tempo de 1:08:01. Alex Goberna foi segundo ao parar o cronómetro en 1:08:38. E o terceiro foi Daniel Pazó, que finalizou con 1:09.32. A mellor na categoría feminina foi Eva Piñel, que conquistou o triunfo con 1:27:12. No segundo posto clasificouse Vanesa Villa, con 1:30:17. E a terceira posición foi para Tamara García, cun rexistro de 1:30:34.

O Trail do Trega volveu ser un referente coa presenza de Julia Vaqueiro. A atleta que fose olímpica volveu demostrar a súa clase e talento despois de moito tempo afastada da competición. Hai uns meses que comezou os adestramentos e na proba que se realizou na súa vila natal confirmou que segue conservando toda a calidade deportiva de outrora.

O Trail do Trega coroou a Adrián Rodríguez, na categoría masculina, e a Eva Piñel, na feminina, e recuperou para o atletismo a Julia Vaqueiro.

Julia Vaqueiro levou o dorsal número uno, o que lle outorgou a organización como especial distinción polo seu brillante palmarés atlético. E a deportista levouno con orgullo. Como o que sentiron os participantes de compartir a carreira con ela. Antes da carreira achegáronselle moitos deles, para saudala e tamén para facerse fotos. O mesmo sucedeu tras o final. A deportista recoñeceu que “é duro o percorrido, pero gocei. Diso tratábase. De volver gozar co atletismo”. Aínda que pouco importaba para ela o lugar que ocupou ao final, foi a terceira mellor atleta feminina da Guarda. Recoñeceu tamén que “é moi bonito que existan este tipo de probas. E que participe moita xente. Iso quere dicir que o atletismo está vivo”. A atleta mostrou varias veces as zapatillas coas que afrontou a carreira e agradeceu todas as mostras de respecto e admiración que recibiu.

O Trail do Trega cumpriu unha sétima edición cargada de simbolismo. Os 14 quilómetros convertéronse tamén nun desafío para Serafín Martínez, o organizador, pero tamén para o Concello da Guarda e a Deputación de Pontevedra que apoiaron o evento desde que se expuxo a súa celebración. “Un xesto e aposta que se debe aplaudir”, sinalaron as autoridades.