O Parador de Baiona participa un ano máis na campaña solidaria “Restaurantes contra a fame”

Nunha campaña estival marcada pola caída do turismo estranxeiro, os españois confiaron en Paradores que alcanzou unha ocupación do 72% en xullo e do 82% en esgoto. O feito de que a maioría dos seus establecementos sitúese en lugares apartados, lonxe do turismo masificado, así como o tamaño dos seus hoteis, case todos medianos ou pequenos, facilita a implantación rigorosa dos controis de seguridade e hixiene para convertelos no lugar turístico máis seguro onde poder pasar uns días de descanso ou celebrar reunións familiares ou de empresa.