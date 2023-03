A Ría de Vigo: o reto de Camiño a Camiño de Primavera 2023

O 12 de marzo bota a andar a programación de Camiño a Camiño para a primavera 2023 promovida pola Concellería de Medioambiente de Vigo, que ten previsto actividade ata o 4 de xuño

Nesta edición o reto é percorrer a Ría de Vigo en oito etapas, rematando ao final coa visita ás Illas Cíes. En total aproximadamente 100 km introducíndonos nos lugares máis emblemáticos dos concellos que cincunda a Ría, tentando comprender como se orixinou, achegándonos aos hábitats existentes, investigando as características máis destacadas e, por suposto, contemplando a ría dende diversas perspectivas. Como non podía ser doutro xeito coñeceremos anécdotas curiosas e, como non, os fitos históricos máis destacados. Sen dúbida, toda unha experiencia ao noso alcance. Toda a programación AQUÍ.

Na primeira etapa a celebrar o 12 de marzo circularemos pola Vía Verde de Vigo ata Chapela e logo ata Rande, onde veremos o Castelo de Rande debaixo da ponte e tamén o Museo de Meirande. Os que queiran camiñar un pouco máis poderán facer a “ruta longa”, desviándose no Parque da Riouxa ata a Praia de Arealonga, para logo incorporarse de novo á ruta. En total a ruta curta serán 9 km de fácil camiñar e a ruta longa, 10 km tamén moi cómodos.

Ao longo do percorrido poderemos contemplar as localizacións das vindeiras rutas e se o tempo nos acompaña, experimentar de preto o interior da ría e a súa intrahistoria.

INSCRICIÓN (150 prazas por ruta, gratuíta)

– Dende luns 6 de marzo, no 010 (986 81 02 60 dende o móbil). Empadroados: de luns a mércores, de 8:00 a 20:00. Non empadroados: xoves previo á actividade.

– No caso de non poder asistir unha vez inscrito/a, hase de comunicar en info@caminoacaminovigo.org para así convocar á lista de agarda. Lembrar que hai que facelo antes do venres as 13:00 para que haxa tempo de activar a inscrición do novo participante.

RÍA DE VIGO. ETAPA I: VIA VERDE DE VIGO – CHAPELA – RANDE

✔ Domingo 12 de marzo

Punto de Encontro: Praza do Rei. Traslado en autobús discrecional (gratuíto)

Hora de rexistro de entrada: 8:30. Hora de saída: 9:00. Hora finalización 14:00-14:30 (aprox)

Percorrido curto (no Parque da Riouxa continúa por Vía Verde ata Chapela): 9,0 km. Dificultade media-baixa

Percorrido longo (no Parque da Riouxa desvíase por Praia de Arealonga ata Chapela): 10,0 km. Dificultade media-baixa

Recomendación: levar bastóns para axudar a realizar algunha baixada na parte final do percorrido.

Trazado: