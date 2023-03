Soutomaior presenta a oseu XXI Certame da Camelia

A mostra entregará máis de 20 premios ás mellores composicións florais

O alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera, e a edil de Turismo, Cristina González, presentaron a XXI edición do Certame da Camelia, que se celebrará os días 11 e 12 deste mes. O Castelo de Soutomaior, coa súa gran colección de exemplares desta apreciada flor, converterase de novo no escenario perfecto para un festival referencia na comarca. Máis de 40 expositores xa teñen confirmada a súa asistencia ademais das composicións florais que se poderán gozar en diversos escaparates en Arcade e Soutomaior.

O Certame da Camelia é un das fins de semana máis esperadas do ano para os afeccionados á xardinería e a floricultura de toda Galicia e conta cada ano con máis de mil asistentes xa que constitúe unha magnífica oportunidade para gozar dos impresionantes xardíns de Excelencia Internacional do Castelo de Soutomaior, os primeiros de España e os sétimos de Europa en recibir esta distinción.

Esta edición conta con varias clases de premios. As categorías da mellor Flor, a Mellor Composición Artística, o Mellor Traballo Escolar, Mellor Flor en Escaparate e mellor Composición Artística en Escaparate contarán con trofeos para as mellores propostas. Por último, entregarase o Premio Especial Lalita Gradín, un recoñecemento nomeado en honra á creadora orixinal do certame.

O sábado o horario da exposición será de 16:30 a 20:00 horas mentres que o domingo a mostra estará aberta desde as once da mañá. O xurado está formado por membros da Asociación Española da Camelia e o seu fallo e a entrega de premios terá lugar ás 18:30 horas do domingo.

“A Flor da camelia é un dos grandes emblemas das Rías Baixas”, indicou o alcalde durante a presentación aproveitando “para convidar a todos os visitantes a visitar a mostra e percorrer os excepcionais xardíns do Castelo de Soutomaior”, concluíu Reguera.