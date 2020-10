A primeira edición da High Tech Auto busca achegas de innovación tecnolóxica para o sector galego da automoción

A Incubadora de Alta Tecnoloxía para o fomento da innovación e a transferencia de tecnoloxía ao sector de automoción e de compoñentes, High Tech Auto, comezou hoxe cunha competición telemática dos proxectos de emprendemento que achegarán á industria do automóbil novos avances tecnolóxicos e modelos de negocio innovadores

Coa celebración do Startup Day, hoxe comezou a primeira edición da incubadora de alta tecnoloxía High Tech Auto. O acto de inauguración, celebrado telemáticamente, contou coas intervencións do delegado de Zona Franca, David Regades, con Natalia Vázquez Poza, directora proxectos FEDER- Fundación INCYDE, e con Fernando Guldrís, director Xeral do IGAPE. Os responsables dos catorce proxectos candidatos, tamén a través de videoconferencia, sometéronse a distintas probas mediante as que tiveron oportunidade de demostrar as súas calidades de liderado, multidisciplinariedad, creatividade, comunicación, negociación e traballo en equipo, calidades que se consideran necesarias e valiosas para emprender.

Catorce proxectos compiten por participar na primeira incubadora de alta tecnoloxía para o fomento da innovación e a transferencia de tecnoloxía ao sector de automoción

Promovida pola Zona Franca de Vigo, a Xunta de Galicia a través do Instituto Galego de Promoción Económica, e cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco dos programas de apoio da Fundación INCYDE, a High Tech Auto é a primeira incubadora de alta tecnoloxía que desenvolve a súa actividade en Galicia. A súa finalidade é favorecer a incubación de ideas e proxectos tecnolóxicos en fase semente para validalos e transferilos ao sector da automoción e os seus compoñentes. Trátase, por tanto, dun instrumento de innovación aberta que canaliza achegas externas de innovación tecnolóxica para introducilas, en forma de proxectos incipientes de emprendemento, no ecosistema galego do automóbil.

Na súa intervención, David Regades destacou a importancia que proxectos como os que participaron nesta xornada poden ter no sector de automoción e compoñentes de Galicia para axudar “a reconstruír o que faga falta reconstruír e a transformar o que faga falta transformar no mundo que resulte despois desta pandemia”, pola súa capacidade para achegar innovación e tecnoloxía. Así mesmo, sinalou que a incubadora HTA é “unha peza máis” no ecosistema galego do automóbil que se complementa con programas como o da aceleradora BFAuto, para “fortalecer a gran árbore galega do automóbil, do que depende gran parte da nosa economía”.

O Startup Day é o evento mediante o que HTA avalía os equipos humanos dos proxectos que presentaron candidatura á primeira edición da incubadora. Trátase de propostas tecnolóxicas innovadoras que supoñen avances en distintos puntos da cadea de valor do automóbil e da industria de compoñentes. Ditas propostas xa foron sometidas a unha primeira análise mediante o que se examinaron os seus méritos en termos de tecnoloxía, innovación e negocio, e agora coa celebración do Startup Day valorarase que as persoas que as promoven posúan as capacidades e habilidades suficientes para levalas adiante. Neste sentido, considérase que, tanto en automoción como noutras industrias, o factor humano é tan importante como o tecnolóxico e o de negocio para lograr que os proxectos de emprendemento cheguen a converterse en empresas consolidadas.

O evento tivo que desenvolverse de maneira virtual, a través dun servizo de videoconferencia online, como medida de seguridade ante a pandemia do coronavirus. Os responsables de HTA, con todo, sinalan que, se as condicións de seguridade sanitaria permitíseno, exponse a posibilidade de realizar unha segunda parte do Startup Day de maneira presencial, onde os proxectos participantes terían oportunidade de coñecer de primeira man aos principais axentes do emprendemento e a innovación no sector galego do automóbil e os compoñentes.