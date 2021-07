A Praza do Reló vibrou coa música do festival “A Guarda Mar de Blues”

Festival “A Guarda Mar de Blues” trouxo á vila a recoñecidos artistas internacionais como Marcos Coll & Javier Turner, The Peter Storm & The Blues Society e Jay Doe & The Blues Preachers.

A pasada fin de semana a Praza do Reló da Guarda foi o escenario para a primeira edición do festival musical “A Guarda Mar de Blues”, co cal A Guarda quixo ampliar o seu interese turístico cultural, ofrecendo deste xeito á súa veciñanza e visitantes a oportunidade de ver en directo artistas e bandas de calado internacional dentro do panorama musical do xénero blues.

Deste xeito “A Guarda Mar de Blues” nace a partir desa idea, a de facer da Guarda non só un lugar con atractivo turístico e gastronómico, senón tamén cultural, ao redor da música en directo.

Nesta primeira edición e debido á situación pandémica, foi un grupo moi reducido de persoas as que poideroan asistir ao evento e que gozaron en directo de artistas internacionais como Marcos Coll & Javier Turner, The Peter Storm & The Blues Society e Jay Doe & The Blues Preachers.

Na xornada do venres 23 de xullo subían ao escenario Marcos Coll & Javier Turnes e The Peter Storm & The Blues Society, encargados de abrir esta primeira edición dun festival que, sen dúbida, volverá a celebrarse en vindeiros anos e que se pretende consolidar.

Xa na xornada do sábado 24 de xullo realizouse unha das actividades nas que os músicos máis conectaron cos asistentes, sobretodo cos máis cativos mediante unha masterclass con Marcos Coll, na que puideron aprender a usar unha armónica xunto cos músicos.

Pola noite tocaba o turno de voltar ao escenario cos concertos de Marcos Coll & Javier Turnes e de Jay Doe & The Blues Preachers, encargados de por o broche final a unha primeira edición cargada de boas sensacións, emocións e desfrute por parte dos asistentes e músicos participantes.

A Concelleira de Cultura, Montserrat Magallanes, valorou moi positivamente esta primeira edición de “A Guarda Mar de Blues”, recoñecendo que “desfrutei moito estas dúas xornadas de blues” e facendo fincapé no compromiso das persoas que estaban detrás de que este evento chegase á Guarda, do seu compromiso e implicación co proxecto para que saíse ás mil maravillas, agradecendo aos diferentes servizos que colaboraron na planificación e no desenvolvemento neste “A Guarda Mar de Blues”, ao servizo de Cultura, Servizos municipais, Policía Local e GES, “fago extensivo o meu agradecemento a Oscar e Alba de River Bucks e a todos os que estes días colaboraron neste evento”. Tamén agradeceu Magallanes aos músicos Marcos Coll e a Javier Turnes por “sacarnos tantas sorisas, aplausos e facernos desfrutar da boa música, estiveches magníficos”.

Pola súa banda Rafa Álvarez, Concelleiro de Turismo, quixo por de manifesto que unha vez máis o éxito ven da man de complementar esforzos entre un colectivo cunha ampla experiencia na organización de eventos coma a Asociación River Bucks e unha institución coma o Concello da Guarda, xerando sinerxias que traen como resultado un festival en pequeno formato, limitado polas restricións covid, pero cunha excelente calidade musical e artística, que puxo no mapa a nosa vila no mundo do Blues e que, pretende dar continuidade, misturando este festival co Festival de Blues de Fisterra, a través do Camiño Portugués pola Costa.

Óscar Martínez, representante da Asociación River Bucks, agradeceu a implicación do Concello da Guarda para que o festival vise a luz e que os veciños e visitantes puidesen gozar da calidade excepcional dos músicos e artistas convidados nun entorno privilexiado como e a Praza do Reló en “dúas noites para nós máxicas”. Tivo palabras de agradecemento tamén para os nenos e nenas que participaron na masterclass do sábado “con só a vosa presenza, o voso sorriso e a vosa ledicia o remate da masterclass, xa valeu a pena todo o esforzo realizado..” Rematou agardando que “A Guarda Mar de Blues” sexa un lugar de encontro onde vir e esquecerse dos problemas cotiás por uns días… longa vida ao “Mar de Blues”

O evento foi totalmente gratuíto, organizado dende as concellerías de Cultura e Turismo do Concello da Guarda en colaboración con River Bucks Asociación Cultural , Cervezas Alhambra e Hohner Music.