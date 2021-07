Da man da Asociación River Bucks chega á Guarda o Festival “A Guarda Mar de Blues”

Na vindeira fin de semana, o venres 23 e o sábado 24 de xullo a Praza do Reló da Guarda será o escenario para a primeira edición do festival musical “A Guarda Mar de Blues”, co cal A Guarda quere ampliar o seu interese turístico cultural, ofrecendo deste xeito á súa veciñanza e visitantes a oportunidade de ver en directo artistas e bandas de calado internacional dentro do panorama musical do xénero blues.

O pasado xoves 15 de xullo o evento presentouse ante os medios de prensa no Salón de Plenos, contando coa presenza do alcalde da Guarda, Antonio Lomba; o Concelleiro de Turismo, Rafa Álvarez; a Concelleira de Cultura, Montserrat Magallanes e o representante da Asociación River Bucks, Óscar Martínez.

“A Guarda Mar de Blues” nace a partir desa idea, a de facer da Guarda non só un lugar con atractivo turístico e gastronómico, senón tamén cultural, ao redor da música en directo.

“A Guarda Mar de Blues” terá lugar na Praza do Reló o pé da torre que formaba parte da antiga muralla medieval que foi reedificada en 1730. Un recuncho máxico onde o Blues, Soul,… farán resoar as súas ancestrais pedras e gozar os días 23 e 24 de Xullo.

Nesta primeira edición será un grupo moi reducido de persoas as que poidan asistir ao evento debido á situación pandémica e que poderán desfrutar en directo de artistas internacionais como Marcos Coll & Javier Turner, The Peter Storm & The Blues Society e Jay Doe & The Blues Preachers.

Na xornada do venres 23 de xullo ás 20:30 realizarase a apertura de portas e os asistentes poderán gozar a partires das 21:00h da música de Marcos Coll & Javier Turnes e The Peter Storm & The Blues Society.

Na xornada do sábado 24 de xullo realizarase unha masterclass ás 12:00h a cargo de Marcos Coll, que estará especialmente adicada aos máis cativos e na que poderán aprender a usar unha armónica. Xa pola noite o recinto de concertos abrirá ás 20:30h e a apartires das 21:00h os asistentes gozarán dos concertos de Marcos Coll & Javier Turnes e de Jay Doe & The Blues Preachers.

O evento é totalmente gratuíto, organizado dende as concellerías de Cultura e Turismo do Concello da Guarda en colaboración con River Bucks Asociación Cultural , Cervezas Alhambra e Hohner Music.

As inscricións están abertas a través do correo electrónico centrocultural@aguarda.es indicando os nomes e apelidos dos asistentes, ás actividades ás que desexen inscribirse e un número de teléfono de contacto.

PROGRAMA

Venres 23

20:30h – Apertura de portas

21:00h – Inicio dos Concertos de Marcos Coll & Javier Turnes e The Peter Storm & The Blues Society.

Sábado 24

12:00h – Masterclass a cargo de Marcos Coll

20:30h – Apertura de portas

21:00h – Inicio dos Concertos de Marcos Coll & Javier Turnes e de Jay Doe & The Blues Preachers.

Video promocional: https://youtu.be/1B9TIvbCwZA