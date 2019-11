A ORQUESTRA VIGO 430 presenta a súa programación para a temporada 2019-2020, considerada polo seu director artístico como “a mellor en termos cualitativos” das que levan realizado ata este momento. O programa conta unha vez máis co apoio e colaboración do Concello de Vigo.

Ao respecto do programa, combina a achega de primeiras figuras da música europea xunto aos mellores profesionais galegos, reforzados co alumnado do Conservatorio Superior de Música de Vigo, o que supón un plus para eles na súa formación. Haberá un concerto mensual, entre novembro de 2019 e maio de 2020, con recitais sinfónicos, música de cámara e sección de música barroca. Tódolos concertos terán lugar no Auditorio “Martín Códax” do CSMVigo.

Cabe destacar tres das citas: o 20 de decembro, cunha das maiores figuras da música clásica nestes momentos, o director e solista Maxim Rysanov; o 16 de febreiro contarán coa presenza da violinista Rosanne Philippens dirixindo a orquestra desde a posición de concertino, cun programa dedicado integramente a Beethoven; e o 20 de marzo, poderá gozarse de “A paixón segundo San Xoán de Bach” dirixida por unha das mellores especialistas de música barroca, Lina Tur Bonet.

Amais, a Orquestra Vigo 430 seguirán contando co programa “Escoitantes”, co que Cándido Cabaleiro ofrece sesións previas aos concertos para descubrir os programas de forma amena e accesible co fin de achegar este xénero ao público xeral. Neste obxectivo tamén se enmarca o prezo das entradas, entre 5 e 10 euros, para facelas accesibles a toda a cidadanía (á venda en eventbrite e www.vigo430.com).