A obra de Francisco Leiro chega ao MARCO

O Museo de Arte Conyemporáneo de Vigo inaugurou onte a mostra “O antropomófico, 1986-2022” do artista cambadés que poderá visitarse ata o 16 de outubro na planta baixa do Museo

A inauguración da exposición contou coa presenza, do alcalde de Vigo, Abel Caballero, do comisario da mostra e director do MARCO, Miguel Fernández-Cid e o edil de Cultura, Abel Losada. O rexedor manifestou que quere manter a exposición do artista cambadés “o máximo tempo posible na cidade” e que “Vigo, e particularmente o MARCO, un lugar onde o desenvolvemento cultural é un camiño de exploración permanente nas novas formas de entender o arte”.

A mostra non é unha retrospectiva da súa obra, como explica o comisario da exposición, Miguel Fernández – Cid, aínda que presenta pezas de hai 3 décadas ata obras realizadas especificamente para esta exhibición

Esta exposición céntrase nun dos eixos da produción artística de Leiro: o antropomórfico. Sen afán cronolóxico, móstranse pezas xa realizadas entre 1986 e hoxe, ademais de obras de nova creación, específicas para a mostra. Para a composición, artista e comisario trazaron un diálogo entre a obra e os peculiares espazos da planta baixa do edificio. Leiro, con especial sensibilidade para iso, preparou obras coas que responder o reto do lugar

Esta é a primeira vez que Leiro expón na cidade, fóra do percorrido das galerías de arte privadas. A liña da exposición conflúe no panóptico do Museo, onde se atopa vista desde todas as perspectivas a impoñente presenza da Dama de Navalcarnero

Podemos atopar maquetas, colaxes e esculturas de granito, bronce e madeira de Leiro, obras integradas na arquitectura do MARCO. “O antropomórfico” reúne unha ampla selección de esculturas nas que Francisco Leiro outorga calidades ou trazos humanos a animais ou cousas, das súas pezas menos narrativas.

Leiro é o autor da obra escultórica do Sireno na Porta do Sol

Francisco Leiro

Está considerado como un dos artistas máis representativos do panorama artístico actual.

Nacido en 1957 en Cambados, Pontevedra, na actualidade vive e traballa entre Nova York, Madrid e Galicia.

GALERÍA DE IMAXES DA EXPOSICIÓN