O tráfico de cruceiros no Porto de Vigo empeza a situarse en cifras prepandémicas

O Porto de Vigo espera a chegada de ao redor de 22.000 persoas a bordo dun total de sete escalas de cruceiro esta semana

Desde o martes arribaron o Voyager of the Sexas, o AidaPerla, en escala inaugural, unha dobre escala de cruceiros o xoves, protagonizada polo Sky Princess e o Ventura. Este sábado tócalle a quenda ao Celebrity Silhouette, que compartirá peirao co Amera e finalmente o domingo, o Peirao de Transatlánticos dará a benvida ao MSC Preziosa, que será o encargado de poñer o broche de ouro a unha gran semana.

O Porto de Vigo será esta semana vía de entrada por mar de preto de 22.000 persoas, entre pasaxeiros e tripulantes, que, de acordo coas previsións actuais, poderían chegar a bordo dos sete cruceiros previstos ata o vindeiro domingo.

Tras a arribada o martes do Voyager of the Sexas, con 2.457 pasaxeiros e 1.002 tripulantes, o mércores tocoulle a quenda ao AidaPerla, en escala inaugural. O buque, pertencente á navieira alemá Aida, fixo a súa entrada no Peirao de Transatlánticos ás 09.00 horas con 2.081 pasaxeiros e 937 tripulantes procedentes de Arrecife (Lanzarote). Trátase dunha escala moi esperada, xa que supón o regreso a Vigo dunha navieira que non visitaba a Estación Marítima desde hai anos por cuestións operativas, relacionadas coa distancia e o consumo que supón o traxecto ata Vigo desde a súa base, en Hamburgo.

Por este motivo, o presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña, acompañado pola xefa de Área de Explotación e Xestión Comercial, Dores Rois, quixo dar a benvida ao Porto olívico ao capitán do buque, Boris Becker, quen explicou que, debido ás condicións meteorolóxicas adversas durante a súa singradura, decidiu cancelar a súa estancia en Leixöes e Lle Havre e optar por Vigo, ao consideralo un porto seguro e con grandes atractivos para a pasaxe.

Aposta pola sustentabilidade

Segundo puido coñecer o máximo responsable portuario de primeira man, o Aidaperla destaca por ser un dos primeiros cruceiros híbridos do mercado, ao empregar Gas Natural Licuado ( GNL) e fuel como combustible, o que, unido a que dispón dunha frota de bicicletas propia para o goce da súa pasaxe en porto, demostran a súa gran aposta pola sustentabilidade.

Un buque integramente alemán que, durante a súa estancia no Porto de Vigo, foi consignado por Pérez& Cía, e cuxos pasaxeiros e tripulantes aproveitaron a xornada para gozar da cidade, tanto a pé como en bicicleta, e realizar diferentes excursións polos arredores de Vigo, para o que se fretaron ata 9 autobuses.

Dobre escala o xoves e o sábado

O xoves os protagonistas foron o Sky Princess e o Ventura e unhas 7.000 persoas. De igual forma que este sábado o Celebrity Silhouette comparte peirao co Amera e o domingo, o Peirao de Transatlánticos dará a benvida ao MSC Preziosa, que será o encargado de poñer o broche de ouro a unha gran semana.

Aínda que as cifras finais dependerán da porcentaxe de ocupación que traian a bordo estes buques, que poderían facer variar bastante o resultado, polo momento, todo parece indicar a chegada dunhas 21.000 ou 22.000 persoas ao longo desta semana.

Un gran mes

No que respecta ao mes de abril, de manterse as previsións actuais, o Porto de Vigo recibirá un total de 15 escalas, tras o que dará paso ás 14 arribadas previstas en maio, e entre as que destacan ata tres xornadas con escalas dobres, previstas para as xornadas do día 8, co Hanseatic Nature e o Aurora, do día 10, co Ms Insignia e o Jewel of tehe Sexas, e do día 13, co Star Legend e o Carnival Pride.

Se comparamos os meses de abril de 2022 e 2019 – prepandemia-, o deste ano será sen dúbida un gran mes, con 15 escalas fronte ás 10 rexistradas en 2019. Aínda que é certo que a pandemia provocou a redución de aforos, con en torno ao 50% de ocupación dos buques, como sucede no caso do AidaPerla, as 22.000 persoas que chegarán a bordo dun cruceiro durante esta semana fan presaxiar que o resultado do mes será moi bo, se as comparamos coas 32.000 persoas rexistradas en todo o mes de abril de fai tres anos, en 2019, cos buques ao 100% de ocupación.

Desestacionalización do tráfico

Os meses de xuño, xullo e agosto, deixarán outras 16 escalas, entre as que destaca a dobre visita prevista o 20 de xuño do Scenic Eclipse e o Ventura, mentres que setembro será o mes estrela, coa chegada de ata 18 buques e tres xornadas con escala dobre o día 5, co Silver Cloud e o Sexa Cloud Spirit, o 16, co Celebrity Silhouette e o Costa Fortuna, e o 21, co Azamara Pursuit e, de novo, o Celebrity Silhouette.

No que respecta ao último trimestre de ano, destacan as 12 escalas previstas no mes de outubro, 9 en novembro e 5 en decembro, o que supoñerá outras 3 escalas dobres os días 27/10, 01/11 e 19/12, e unha xornada tripla o 06/10 da man do Celebrity Silhouette, o Viking Mars e o Ventura. O flamante Iona será o encargado de poñer o broche final a unha gran campaña o 30 de decembro.