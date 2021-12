A Igrexa Parroquial da Guarda acolleu o tradicional concerto de Panxoliñas

A programación do Nadal 2021 continúa na Guarda con diferentes propostas para todos os públicos que conta con actuacións infantís, obradoiros e concertos

Na xornada do pasado domingo a Igrexa Parroquial acolleu o tradicional Concerto de Panxoliñas, un evento musical organizado pola Coral Polifónica Guardesa en colaboración co Concello da Guarda e no que actuarán, ademais da citada coral, a Coral da Terceira Idade, o Grupo Antorcha e o Coro Cantábile.

Interpretaron temas propios destas datas de nadal ante un público entregado e moi animado.

AXENDA DE NADAL

DO 22 AO 24 DE DECEMBRO

ELFOS DE NADAL polas rúas da Guarda

Horario: 22 e 23 de 17:00h a 20:00h

24, de 11:30h A 14:30h

MÉRCORES 22 DE DECEMBRO

18:00h Casa dos Alonso

Obradoiro de Canto Moderno

Canta con voz Propia

Para tódolos públicos(entrada libre)

XOVES 23 DE DECEMBRO

De 16:00h a 19:00h Praza de Avelino Vicente

“GADALKA” a cargo do Mago Dani

Espectáculo de maxia individualizada por familias

MARTES 28 DE DECEMBRO

18:00h Centro Cultural

“Little neno descobre a… Os Beatles”, de A Reixa Produccións

Reserva de entradas en eventbrite.es

MÉRCORES 29 DE DECEMBRO

20:30h Centro Cultural

“Ventos de Nadal”, grupos seccionais da Agrupación Musical da Guarda

XOVES 30 DE DECEMBRO

18:00h Centro Cultural

TITIRICIRCUS, con Tanxarina Títeres

Reserva de entradas en eventbrite.es

VENRES 31

13:00h Pasarrúas polo centro da vila

O Apalpador chega á Guarda

Organiza Deputación de Pontevedra

DO 3 AO 5 DE XANEIRO

CARTEIROS DO NADAL polas rúas da Guarda

Horario: 3 e 4 de 17:00h a 20:00h.

5, de 11:30h. A 14:30h.

MARTES 4 DE XANEIRO

17:30h Alameda

CIRCO RASNOVARAK, con Troula Animación

Espectáculo de rúa con animais xigantes

MÉRCORES 5 DE XANEIRO

12:00h Pavillón Municipal da Sangriña

Partido Benéfico de Balonmán entre Atl. Guardés e BM Porriño

Recollida solidaria de alimentos non perecedoiros

Visita dos Reis Magos con paseo polas principais rúas da localidade.

Enlace para inscrición de eventos en eventbrite.es:

https://www.eventbrite.es/o/concello-da-guarda-35370803503