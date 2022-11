A Guarda sitúa ao rural como eixo de futuro e emprendemento coa Feira de Emprego e Formación “Imaxinando Rural”

Durante esta feira demostrouse unha realidade: vivir e traballar no rural é posible, e así nolo amosaron as diferentes entidades e empresas que participaron a través do relato das súas experiencias.

O Concello da Guarda puxo este venres o broche final á IV edición da Feira de Emprego que este ano levou por nome “Imaxinando Rural”. Un evento con dúas xornadas no que participou alumnado do IES A Sangriña da Guarda, do Obradoiro de Emprego, do Centro Especial de Emprego de San Xerome e demais convidados e asistentes.

Nesta edición púxose de manifesto todo o potencial que gardan as zonas rurais, especialmente A Guarda, non só para desenvolver proxectos de vida senón tamén porque son espazos nos que é posible poñer en marcha actividades profesionais exitosas.

No evento contouse coa participación de diversos entes como o Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Vigo-A Guarda, ou o Grupo de Desenvolvemento Rural Baixo Miño que afondaron nas opcións laborais que ofrece tanto o sector do mar coma o sector agrícola.

Tamén visitou A Guarda Anceu Coliving, que ofrece en Ponte Caldelas unha experiencia de convivencia e coworking nunha granxa restaurada, na que resulta posible vivir de maneira sostible e traballar de forma remota.

Contouse ademais coa empresa guardesa Skeirrum, que presentou o seu proxecto e que preparou unha interesante actividade de street scape polas rúas da Guarda na que o eixo principal foi o emprendemento.

Durante o evento tamén houbo espazo para a presentación dos resultados dun estudo sobre mocidade guardesa e perspectivas laborais que se levou a cabo este ano a iniciativa do Concello pola consultora Inthemove, e por último, participaron nunha mesa redonda varios/as representantes de 6 empresas asentadas na vila, un centro especial de emprego e unha asociación que desenvolve proxectos europeos con mocidade aquí na Guarda.

Desde o Concello queremos agradecer a todas as persoas convidadas, asistentes e especialmente queremos recoñecer as aportacións das persoas que participaron desta mesa redonda e que representaron a Librería Atlántica, Acontravento, Academia Lili, XerEmprega, Lacena, Academia Your English Corner, Asociación Foco e Maderas Lomba, que deixaron moi motivado ao público asistente e transmitiron a idea das inmensas posibilidades que ten o noso pobo para emprender.

A actividade estivo subvencionada pola Deputación de Pontevedra.