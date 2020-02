A Guarda recoñece os méritos dos seus deportistas na XIII Gala do Deporte

O Centro Cultural da Guarda acolleu o pasado venres día 14 de febreiro de 2020 a XIII edición da Gala do Deporte, un evento que estivo presentado polo xornalista Terio Carrera

Neste evento recoñecéronse os diferentes logros e méritos deportivos acadados durante o pasado ano polos deportistas, os clubs e as entidades deportivas da Guarda, poñendo así en valor o traballo, esforzo e compromiso das numerosas persoas que forman parte do ámbito deportivo local.

A XII Gala do Deporte arrancou co Clube Flic flac de Vigo, que realizou unha exhibición de ximnasia acrobática.

O acto contou coa asistencia do Alcalde da Guarda, Antonio Lomba; a Concelleira de Deportes, Montserrat Magallanes; o Deputado provincial de Deportes, Gorka Gómez; o Secretario Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, José Ramón Lete Lasa; así coma unha representación da corporación municipal, colectivos, asociacións e veciños da vila.

O adestrador do Mecalia Atl. Guardés, J. Ignacio Prades, fixo de padriño desta multitudinaria XIII Gala do Deporte da Guarda, na que se proxectou un vídeo-resumo do deporte na vila, destacando as principais modalidades deportivas.

Terio Carrera anunciou as primeiras distincións da noite para a modalidade de Natación con diplomas para Rosalía Soler Lomba, Campioa galega en 50m libres junior e campioa galega en 50m e 100m de costas e 50m bolboreta absoluta e a Iago Soler Lomba, Campión galego en 100m de costas, 100m libres, 4x100m estilos e 4x100m libres alevín.

En Deporte Adaptado entregáronse diplomas ao equipo de natación 4×50 de San Xerome, formado por Celia López Camacho, Maite Barros, María F. García e Nuria Pereira, Campioas galegas 4×50 Com +15F e ao Equipo de baloncesto feminino San Xerome, campioas da Liga FGDA.

Na modalidade de Judo foron recoñecidos os deportistas Tecla María Cadilla Acevedo, Campioa galega absoluta -63kg; Verónica Pérez Pacheco, Campioa galega cadete e júnior -52kg e 3ª Súper Copa de España Júnior; Iago Álvarez Lomba, Campión galego cadete -73kg e ao Equipo Feminino do Judo Baixo Miño, Campioas da Liga Galega de Clubs.

Na mellor iniciativa deportiva recoñeceuse o labor realizado na Baixo Miño Enduro Experience.

En Atletismo Escolar os diplomas recaeron en Álex Sierpes Pereira, Campión Galego sub 12 en marcha en ruta, campo a través, 1000m pista cuberta, 2000m, 1km ruta e no Campionato de Galicia Menores e Marcela Morgado Rodríguez, 2ª nos Campionatos Galegos sub 16 en 1000m e 1km ruta e 3ª no Campionato Galego de campo a través.

Na modalidade de Atletismo na categoría de adultos recoñeceuse con diplomas aos deportistas Milu Rodríguez Baz, Campioa galega 3000m marcha W-40 e 5000 marcha en pista W-40; a Eduardo García Fernández, Sub-campión galego M-40 en 800m; a Sergio Rodríguez Teixeira, Campión galego absoluto en 400m pista cuberta e a Antolín Martínez Martínez, 3º no Campionato galego de Trail Longo.

Neste intre da Gala se quixo recoñecer ás persoas que co seu bo facer traballan en favorecer e axudar na práctica deportiva, cos premios Dedicación ao Deporte, que recaeron en Daniela Savic, Mariano Hernán Carbone, Beatriz Estévez Álvarez e Fabio Lima Correa, todos eles pola súa labor no balonmán base.

En Triathlon se lle fixo entrega dun diploma a Roberto Martínez Trigo, 9º no Campionato do Mundo de triatlón de longa distancia 35-39.

Na modalidade de Atletismo e mushing, José Carlos Ferreira González foi galardoado polo seu palmarés coma Campión galego M-45 en 3000m pista cuberta, 5km ruta e 10km ruta e 3º no Campionato de España veterán de Canicross.

O clube Unión Deportiva Guardesa F.F. recibía tamén o seu diploma despois de acadar o título de Campioas da Liga Feminina F-7.

Na categoría de Hockey se quixo recoñecer a varios integrantes do conxunto local A Guarda Hockey Liña coma Sheila Silva Besada, Tomás Gutiérrez Majó e Alejandra Lorenzo Martín, participantes coa Selección Galega de Hóckey no Torneo de Tecnificación de Seleccións e a Miguel Fernández Lomba, polos 10 anos da fundación de A Guarda Hóckey Liña e membro do corpo técnico da Selección Galega de Hóckey.

En remo entregáronse diplomas a Óscar Alonso Alonso, Campión de España absoluto de remoergómetro e a Nieves Silva Martínez, Campioa galega infantil de remoergómetro.

A atleta guardesa Elsa Pena Vicente recibía tamén o seu diploma despois de proclamarse Campioa galega sub 18 de 3000m lisos e subcampioa de Europa júnior de Triathlon Indoor.

Para pechar esta XIII edición da Gala do Deporte na Guarda o alcalde da Vila, Antonio Lomba destacou que “Os veciños e veciñas da Guarda, sentímonos orgullosos dos nosos deportistas e dos nosos clubs, de vós; da nosa gran familia do deporte que tantas alegrías nos dá e nos nos convirte nun referente en moitas disciplinas.

Trasladovos, unha vez máis, as miñas felicitacións e o meu orgullo, como alcalde e veciño guardés, por todos os vosos éxitos.”

Finalizaba a XIII Gala do Deporte, como ven sendo habitual, coa foto de familia cos premiados, membros do xurado e autoridades.