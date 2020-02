Gondomar celebra o día de Rosalía de Castro cunha lectura pública da súa obra

O concello do Val Miñor, súmase así á conmemoración do aniversario do nacemento da escritora cuxa imaxe pasará a formar parte da rúa que leva o seu nome, nas inmediacións do antigo Matadoiro, cun retrato de arte urbana que realizará o artista local “ Gory”

A imaxe de Rosalía de Castro sumarase á realizada no seu día por este artista do escritor Carlos Casares, e con ela quérese render homenaxe “durante todo o ano a este referente da literatura galega e universal, máis aló da data na que se celebra o seu aniversario”, afirma o rexedor Paco Ferreira.

O acto central do próximo 24 de febreiro consistirá nunha lectura pública de diferentes pasaxes das súas obras máis relevantes e aberta a todo o público. O alcalde iniciaraa ás 12.00 do mediodía ao que seguirán os integrantes do goberno local, tras o que se convidará ao resto da corporación municipal e a todos os veciños e veciñas que queiran render o seu tributo particular a Rosalía de Castro.

Así mesmo buscarase a colaboración do comercio local ao que se entregarán carteis coa imaxe de Rosalía de Castro e parágrafos impresos das súas principais creacións literarias para facer chegar a súa obra ao maior número de persoas posible.

Paco Ferreira anima aos gondomareños a participar nesta xornada “na que renderemos homenaxe a unha muller que é un claro referente non só na literatura galega e do século XIX, se non en dar voz entón a cuestións tan de actualidade hoxe en día como os dereitos das mulleres, a defensa do galego ou a denuncia da emigración”.

O goberno local cumpre así o acordo alcanzado por unanimidade o pasado pleno municipal no que se aprobou declarar o 24 de febreiro día de Rosalía de Castro no concello, así como a emprender e apoiar a realización de actividades de promoción da obra da escritora.