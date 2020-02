A Guarda mellorará os accesos á praia do Muíño grazas ao proxecto europeo “Visit Río Miño”

O pasado 10 de febrero, iniciáronse os traballos para o acondicionamento dos accesos á praia de O Muíño, porta do espazo natural protexido do Esteiro do Río Miño

No comezo das obras estiveron presentes o alcalde da Guarda, Antonio Lomba, o deputado de Cooperación Transfronteiriza e director do AECT Rio Minho, Uxío Benítez, a concelleira de Turismo, Montserrat Magallanes, o concelleiro de Vías e Obras, Miguel Español, así coma representantes da empresa adxudicataria e a arquitecta que deseñou este proxecto.

O acondicionamento dos accesos á praia do Muíño forma parte do proxecto de cooperación europea ‘Visit Río Miño’, de preservación e valorización do Río Miño Transfronteirizo, en concreto dentro das actuacións comprendidas para a creación do ‘Anel Verde do Miño’, que consiste nunha “rede de sendeiros que comprende máis de cen quilómetros de ciclovías e camiños pedestres entre Galicia e Portugal e é, sen dúbida, un dos maiores atractivos deste territorio e de todo o sur da provincia”.

O orzamento do proxecto ascende a 192.190 €. As actuacións previstas teñen unha dobre finalidade, por unha banda a recuperación da contorna, preservando e protexendo un espazo de alto valor ecolóxico, e por outro lado, a mellora da accesibilidade e os servizos da praia para a cidadanía.

As obras inclúen a regulación do tráfico mediante unha rotonda, a instalación dunha nova pasarela de madeira, a creación dunha plataforma peonil de acceso a praia e a rexeneración do areal mediante o retranqueo do muro de contención existente.

Antonio Lomba, manifestou a súa satisfacción co inicio destas obras, destacando que “permitirán rexenerar unha das zonas máis importantes para o Concello dende un punto de vista turístico e medioambiental.” Segundo explicou, o actual acceso ao areal “rompía a conexión co entorno natural”. Con estas actuacións “recuperaremos esta área converténdoa nunha paisaxe moi coidada, onde as persoas prevalecerán sobre os coches”, evitando que os vehículos poidan chegar ata a beira da praia e que permitirán á cidadanía “gozar aínda máis se cabe deste entorno inigualable”.

Visit Río Miño é un proxecto de cooperación transfronteriza, cofinanciado nun 75% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco da convocarotia de axudas do Programa de Cooperación Territorial Interreg V-A España-Portugal (POPTEC) 2014-202