A Guarda lanza “Mercanaguarda” para impulsar a venda online nos negocios locais

Mercanaguarda.com pretende funcionar como un gran mercado virtual onde estean representados aqueles comercios, negocios de restauración, postos do mercado municipal e incluso autónomos/as ou empresarios/as do sector primario da localidade que desexen vender os seus produtos de forma online, non só a nivel local senón tamén no resto de España e Portugal.

Con esta medida vanse materializando algunhas das accións que o Concello da Guarda ten previsto tomar para favorecer a reactivación económica da localidade.

Ante o peche dos comercios físicos durante o confinamento, gran parte das empresas que ofrecían servizos e produtos tiveron que moverse ao entorno online, o que lles permitiu, grazas á tecnoloxía, seguir xerando ingresos e mantendo así activo o fluxo da actividade comercial.

Concretamente na nosa localidade, e durante a situación de confinamento, puidemos observar como o volume de paquetes que as empresas de transporte levaban aos fogares guardeses experimentaba un aumento de máis alá do dobre con respecto ao habitual, poñendo de manifesto que unha importante parte dese gasto non se quedaría no noso pobo.

A imposibilidade de mercar de xeito presencial provocou que utilizar o carriño da compra a través dun clic se convertera nunha opción globalmente aceptada polos consumidores, provocando incluso que se producira un aumento da media de idade dos compradores e de que moitas persoas que nunca antes fixeran unha compra online probaran a facelo por primeira vez.

As análises sobre comercio electrónico estiman que o precipitado crecemento do e-commerce non decrecerá aínda que se supere a crise do COVID, senón que seguirá afianzándose aínda máis nos próximos meses e anos. Por iso consideramos vital que os negocios da nosa vila sexan quen de dar resposta ás demandas da clientela neste sentido e de adaptarse ás novas tendencias do mercado.

Por todas estas razóns nace www.mercanaguarda.com, un marketplace ou plataforma de venda online que poderá ser utilizada por todos os negocios da localidade que vendan produtos ou servizos. Esta plataforma está deseñada para que tanto compradores como vendedores podan manexala con facilidade.

A diferencia doutras plataformas similares, Mercanaguarda non cobrará comisións por vendas aos negocios, agás as comisións propias da pasarela de pago (xerais para calquera tipo de negocio online), e non existirá límite no número de produtos que cada un dos vendedores poda ofertar. Tampouco existe limitación en canto ao número de negocios que se poden adherir, sempre e cando sexan negocios con sede na localidade.

Os pagos realizaranse a través dunha pasarela de pago e cada negocio deberá ter unha conta propia de Paypal para xestionar os cobros dos pedidos. Cada establecemento contará con varias opcións de envío dispoñibles(Mensaxería, Recollida en tenda ou levando eles mesmos a compra ao domicilio do cliente).

En canto á parte económica comentar que o Concello encargouse de asumir o custo da posta en marcha e levará a cabo labores de difusión da plataforma a través de canles propias, así como cobertura dos gastos iniciais de marketing e posicionamento. Iranse estudiando as necesidades da plataforma pero preténdese que a mesma funcione de forma autoxestionada e sen necesidade da intervención do Concello.

Os vendedores terán que abonar unha única cota inicial de 20€ no momento da formalización da alta e que lles dará acceso ao uso da plataforma durante o primeiro ano, e de 30€/ano durante os posteriores. Estas cotas serán facturadas pola empresa que deseñou a plataforma e cubrirán os gastos da formación inicial na que se amosará aos vendedores como deben utilizar a plataforma, así como os gastos de mantemento da mesma. Considerando que a creación dunha tenda online rondaría dos 800 aos 1500€, e que tamén implicaría gastos de mantemento anual, creemos que esta ferramenta pode dar similares oportunidades aos negocios locais pero a un custo simbólico.

As persoas que desexen adherir os seus negocios á plataforma deberán facelo directamente premendo na pestana “Vendedores” do menú e a continuación “Rexístrate aquí” ou a través do icono de “Mi cuenta”. Unha vez recollidos uns primeiros datos recibirán no seu correo electrónico a información para continuar co proceso de alta e no que se convocará a unha sesión de formación inicial para o uso da plataforma.

Calquera dúbida poderá ser enviada a través do mail mercanaguarda@gmail.com

Esperamos que esta iniciativa teña boa acollida entre os negocios locais e poda servir como unha vía máis para aumentar as vendas do noso tecido comercial e hostaleiro.