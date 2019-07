A Guarda incide na inclusión na súa Festa do Peixe Espada 2019

O evento, que se desenvolverá entre o sábado 27 e o domingo 28 de xullo, acollerá o IV Campionato Galego Inclusivo de Náutica Adaptada e a presentación dunha iniciativa da Consellería do Mar de turismo mariñeiro inclusivo.

Gastronomía, concertos, un mercado artesanal, obradoiros, xogos para os máis pequenos e deporte inclusivo serán algunhas das actividades que se desenvolverán esta fin de semana na Guarda con motivo da XVI Festa do Peixe Espada, evento organizado pola Organización de Palangreiros Guardeses ( Orpagu) en colaboración co Concello.

O pregón inaugural, a cargo de José Loira Rúa, secretario xeral de Pesca entre os anos 1987 e 1996, marcará o inicio da celebración que ten como protagonista indiscutible ao peixe espada, a especie obxectivo da frota integrada en Orpagu. Tras o pregón de Loira Rúa, procederase á entrega do premio á gañadora do concurso de deseño do cartel deste ano, Sara Lomba, e presentarase a cuarta edición do Campionato Galego Inclusivo de Náutica Adaptada, que se desenvolverá ao longo da xornada do sábado.

A documental “Historia mariñeira dá Garda” e o Encontro dous Pobos, coa actuación este ano de dous grupos locais de música e danza ( Vento Mareiro e Do Lusco e Fusco), un de Polonia ( Poligrodzianie) e outro de Austria ( Steirischer Schwung), formarán parte da programación do sábado, así como outras actuacións musicais e a entrega dos premios do Campionato Galego de Naútica Adaptada, organizado polo Club Deportivo Sen Amarras.

O domingo pola mañá terá lugar a presentación oficial de Ecodestin- Sensea, unha iniciativa de turismo mariñeiro inclusivo, a cargo dun representante da Consellería do Mar, e a actuación da Agrupación Musical da Guarda, cun repertorio especial con motivo da festa. Xa pola tarde, os asistentes o evento gastronómico e cultural poderán gozar dunha regatilla organizada polo Club de Remo Robaleira, e de diferentes actuacións musicais a cargo das agrupacións Xamaraina, Deixa Andar e Coros Cantábile e Arpegios.

Mentres, na carpa instalada no recinto portuario poderanse degustar durante toda a fin de semana as racións de peixe espada con patacas, en guiso, en fideuá, en tostas, en empanada, como zorza, en albóndigas ou salpicón. Unha infinidade de variedades para gozar dun prato exquisito, san e moi saboroso.