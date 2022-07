A Guarda homenaxea á xente do mar no arranque da súa “Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira” máis global

A Confraría de Pescadores Santa Tecla, a Asociación de Redeiras Atalaia e a Organización de Palangreiros Guardeses reciben a Langosta de Ouro 2022. O motivo de que sexan tres os distinguidos é que o último galardón entregouse en 2019

Esperábase unha gran acollida do pobo da Guarda a unha das súas celebracións máis populares, a Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira, pero o vivido esta tarde na Guarda superou as mellores expectativas do Concello. Centos de persoas déronse cita no porto para participar no arranque da trixésima edición desta celebración, que transcende o puramente gastronómico para reivindicar a cultura mariñeira, unha forma de vida que ten nesta localidade pontevedresa un dos seus máximos expoñentes.

E, precisamente como tributo á xente do mar, o Concello entregou as súas renovadas Langostas de Ouro a tres organizacións exemplares que fan da Guarda un lugar diferente e con carácter propio: a Confraría de Pescadores Santa Tecla, polo seu traballo a favor da pesca artesanal e o marisqueo; a Asociación de Redeiras Atalaia, polo seu esforzo á hora de dar visibilidade e dignificar o traballo das mulleres do mar; e a Organización de Palangreiros Guardeses, pola súa achega á dinamización da economía guardesa. O alcalde da Guarda, Antonio Lomba, foi o encargado de entregar estas fermosas pezas de bronce, obra de Cuqui Piñeiro, aos representantes das tres organizacións -unha lagosta por cada ano desde 2019-, á vez que destacou o seu labor e a súa contribución á tradición marítima da vila, permitindo a substitución xeracional e preservando a esencia dun pobo con sabor a mar.

No seu discurso inaugural, Lomba tamén fixo referencia ao aspecto global da celebración e á aposta do Concello por conformar un programa ameno do que puidesen gozar veciños e visitantes calquera que sexa a súa idade. Neste punto, o alcalde tivo unha mención especial para todos os que colaboraron na organización do evento e, concretamente, para o concelleiro de Cultura, Rafa Álvarez, “que se envorcou coa festa”.

Pola súa banda, a cantante e colaboradora de “Land Rober-Tunai Show”, Eva Iglesias, foi a encargada de dar lectura ao pregón co que se deu por inaugurada a trixésima edición da Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira. Iglesias explicou que era o seu primeiro pregón tras a pandemia e recoñeceu a súa satisfacción de que fora na Guarda, unha localidade que coñece ben xa que actuou nalgunha ocasión.

Tras o acto inaugural, procedeuse oficialmente á apertura da carpa con todos os manxares xa a punto para a degustación, mentres o grupo “Do Lusco ó Fusco” amenizaba os primeiros compases da festa. Unha festa que naceu en 1991 propiciada pola abundancia da lagosta nas costas da Guarda e á que desde hai anos acoden centos de comensais que non só gozan deste crustáceo, senón que teñen a oportunidade de degustar outros manxares do mar.

Así mesmo, unido ao factor gastronómico, este 2022 a festa conta con outros importantes atractivos como a música en directo -non se perdan o festival de blues, con importantes referentes deste xénero musical- ou os paseos a bordo do “Piueiro”, un volanteiro tradicional cunha tripulación formada por mariñeiros xubilados da Guarda que fará percorridos costeiros ao longo de toda a fin de semana. Non en balde, A Guarda ostenta unha posición privilexiada no Camiño Xacobeo pola costa, por iso é polo que este ano a presentación oficial da festa tivese lugar en Santiago de Compostela.

Un programa variado para todas as idades

O evento deste ano excedeu o seu centro neurálxico, situado no porto, para asomarse polas rúas do pobo, engalanadas con motivos mariñeiros grazas á iniciativa da asociación Piueiro que buscou a complicidade dos guardeses e as guardesas, apoiados polo propio Concello, para estender esta “Garda mariñeira” durante todo o mes de xullo. A xornada inaugural conclúe esta noite cunha das actuacións enmarcadas no Festival “Mar de Blues”.

Este sábado, as actividades festivas darán comezo ás 11 da mañá e sucederanse ao longo do día con gastronomía, a inauguración da Exposición Etnográfica Mariñeira da Asociación Piueiro, viaxes no volanteiro, unha feira de artesanía na Rúa do Porto e varios pasacalles. A “Langosta Castrexa”, a mascota deseñada con motivo do trinta aniversario da festa, ocupará boa parte das actividades destinadas aos máis pequenos. Mentres, os maiores gozarán, sen dúbida, coas actuacións en directo do programa “Mar de Blues”.

O domingo, os visitantes poderán participar no roteiro das cetarias e do Museo do Mar, reservando previamente as súas prazas no correo festadalangosta@gmail.com ou no punto de información situado na carpa instalada no porto da Guarda. Os pasacalles a cargo de grupos locais animarán o vermú mariñeiro, que se poderá probar nun gran número de establecementos hostaleiros da Guarda. A música neste terceiro día de festa poñeraa Erea Castro, cunha actuación na Praza de San Benito, mentres que o grupo “A Boalleira” amenizará musicalmente a despedida entre o porto e a carpa.