Nove creadoras e creadores formados en Esdemga reivindican nunha exposición o protagonismo do grafismo na moda

Son nove artistas formados en Esdemga e as súas obras amosan nove xeitos de reivindicar o protagonismo do grafismo na moda.

Este xoves inaugurouse na Casa Galega da Cultura a exposición Caderno gráfico. Exploración con técnicas gráficas no deseño téxtil, unha proposta comisariada pola profesora Patricia Dopico e na que Universidade e Concello de Vigo volven amosar publicamente a súa aposta conxunta pola valorización da creatividade artística que ten como xerme as aulas da Facultade de Belas Artes.

Capitaneados por Dopico, África Abadín, Alejandro Sierra, Anaïs Kerbrat, Denise Pena Lestón, Lucas Cabaleiro, Lupita Hard, Noemí Montenegro, Sabela Juncal e Silvia Marra estiveron acompañados na apertura da mostra pola vicerreitora de Estudantado e Empregabilidade, Natalia Caparrini, e o concelleiro de Cultura, Abel Losada. Foi, precisamente, a vicerreitora a encargada de presentar o acto, intre que aproveitou para agradecer a presenza dos artistas, do público e das autoridades e para pór en valor a colaboración Concello-Universidade, unha alianza grazas á cal a Casa Galega da Cultura, situada en pleno corazón da cidade de Vigo, é xa lugar habitual de exposicións para o alumnado da UVigo. Foi tamén, tal e como ela mesma explicou, a súa despedida como vicerreitora de Cultura, competencias que agora dependerán da vicerreitora Susana Reboreda.

A xenerosidade de amosar probas que “a miúdo fican ocultas”

De dar os detalles da mostra fíxose cargo a comisaria, Patricia Dopico, que foi tamén a encargada de guiar unha breve visita pola sala. “O traballo gráfico e a metodoloxía centrada na experimentación e no proceso artístico forman parte do ADN de Esdemga e dos estudos do Mestrado universitario en deseño e dirección creativa en moda”, explicou Dopico, ao tempo que fixo fincapé en que as sinerxías establecidas ao compartir espazos de formación con outras ensinanzas artísticas, así como os talleres e as tecnoloxías que o estudantado emprega libremente, reflíctense á perfección nas propostas creativas desta mostra.

“Os deseñadores e deseñadoras son xenerosos ao deixar que nos asomemos ao seu proceso de creación a través de probas ou de documentos que a miúdo fican ocultos”, explicou a comisaria, docente do Departamento de Debuxo.

Nove miradas, nove xeitos de achegarse á realidade social e cultural

Tal e como se explica Dopico no propio catálogo da exposición, a conceptualización, o punto de partida do proceso creativo, é diverso. Nalgunhas propostas a mirada vólvese á infancia ou á intimidade familiar; noutras diríxese a lugares máis remotos como o espazo exterior ou a culturas como a americana ou a asiática.

Ata o 4 de setembro na Casa Galega da Cultura

A exposición manterase aberta ata o vindeiro 4 de setembro na Casa Galega da Cultura. As persoas interesadas en visitala poden facelo de luns a venres en horario de 18.00 a 21.00 horas, e tamén durante as fins de semana e festivos, no seu horario habitual de apertura (sábados de 12.00 a 14.00 h e de 18.00 a 21.00 h e domingos e festivos de 12.00 a 14.00 h).