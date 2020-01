A Guarda estará presente un ano máis en FITUR

O Concello da Guarda estará presente un ano máis na Feira Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) que este ano celebra, do 22 ao 26 de xaneiro, a súa 40ª edición

A Guarda promocionarase como en anos anteriores no stand de Turismo de Galicia e o mércores 22 participará na presentación oficial do Xeodestino Ría de Vigo Baixo Miño co seu primeiro produto coa temática “Benvidos ao primeiro reino medieval de Europa”. A Guarda forma parte deste Xeodestino que se creou no 2019 e ao longo do pasado ano estívose traballando na elaboración do Plan Estratéxico con horizonte 2025. Esta presentación será ás 18.00h no espazo habilitado para os eventos no stand de Turismo de Galicia.

Na xornada do xoves 23 destaca a asistencia á dúas presentacións. En primeiro lugar á presentación da Deputación de Pontevedra co Destino Rías Baixas onde A Guarda como destino turístico sempre está presente e tamén será no stand de Turismo de Galicia.

A terceira e última presentación terá lugar no stand de TURESPAÑA coa Presentación dos Destinos Europeos de Excelencia (EDEN) e a entrega oficial aos premiados na 9ª edición coa temática Turismo de saúde e Bienestar coa asistencia da Secretaria de Estado de Turismo. A Guarda asistirá como convidada ao ser Destino EDEN dende 2010. Ademais haberá unha mesa de traballo dos Destinos EDEN para definir os obxectivos de promoción para vindeiros anos.

Durante estas xornadas a delegación da Guarda, encabezada polo Alcalde, manterá diversas reunión con maioristas e asociacións de turismo para potenciar a promoción da Guarda como destino turístico.