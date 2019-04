A Guarda contará cun novo Salón de Plenos na Casa dos Alonsos

A Guarda iniciou este luns o proxecto da obra de creación dun salón de plenos no espazo reservado para tal fin no novo edificio do concello, na Casa dos Alonsos.

As actuacións pretendidas son a adaptación da distribución actual ás necesidades dos actos que se realizan habitualmente no salón de plenos, elaborando «in situ» un entarimado sobre a súa correspondente estrutura metálica adaptada a forma da mesa de plenos. Esta mesa será fabricada a medida con forma elíptica. Dotarase o salón de plenos dun sistema móbil de compartimentación para un dobre uso como salón de exposicións. Así mesmo no teito se realizará a fabricación e instalación «in situ» a medida de vigas suspensas a través de listóns de pino laminado para unha mellora acústica.

Dende o punto de vista corporativo e institucional, na parede do fondo, instalarase un rótulo identificativo do concello, así como outro na mesa de plenos.

Completase a inversión con equipamento consistentes en cadeiras con rodas para a mesa de plenos e cadeiras para o público.

Esta actuación realizase con cargo ao Plan Concellos 2019 da Deputación de Pontevedra e conta cun orzamento total de 48.394,18€.